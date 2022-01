Virat Kohli, Ind Vs Sa: बच गए कोहली! थर्ड अंपायर के फैसले से हैरानगी, अफ्रीकी टीम भी हुई परेशान

Virat Kohli, Ind Vs Sa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे केपटाउन टेस्ट मैच में एक बार फिर विकेट को लेकर विवाद हुआ. कप्तान विराट कोहली के बल्ले से पास से निकली बॉल पर फील्ड अंपायर और थर्ड अंपायर ने नॉटआउट करार दिया. लेकिन साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान डीन एल्गर इससे हैरान नज़र आए और फैसले के बाद विराट कोहली से भी बात की.



दरअसल, भारतीय टीम की बैटिंग के दौरान 52वें ओवर में जब कप्तान विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे. तब साउथ अफ्रीका के बॉलर Duanne Olivier की गेंद विराट कोहली के लेग साइड से निकल कर गई, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने अपील की लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया.

What was your heart beat when South Africa Appeal and review against Virat Kohli ❣️❣️🤞🙏#SAvIND #INDvsSA #CricketTwitter #cricket22 #WTC23 #viratkholi pic.twitter.com/cHl7u4e73L