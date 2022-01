Virat Kohli, Ind Vs Sa: गलती से सीख गए कोहली! 15 डॉट बॉल खेलीं फिर जड़ दी शानदार कवर ड्राइव

Virat Kohli, Ind Vs Sa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल पाने के बाद कप्तान विराट कोहली ने टीम में वापसी की है. केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे मैच में विराट कोहली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के जल्दी आउट होने के बाद उन्हें खुद ही क्रीज़ पर आना पड़ा.



लेकिन विराट कोहली जब क्रीज़ पर आए, तब कुछ खास हुआ. विराट कोहली ने अपनी शुरुआती 15 बॉल डॉट खेलीं और कोई भी रन नहीं बनाया. लेकिन 16वीं बॉल पर विराट कोहली ने अपना फेवरेट शॉट खेला और कवर ड्राइव जड़कर खाता खोला.

Third time’s the charm, as they say pic.twitter.com/ymOtUSUPdr