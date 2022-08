Virat Kohli Ind Vs Pak: '10 साल में पहली बार हुआ जब 1 महीने बैट नहीं छुआ', इमोशनल हुए विराट कोहली

Virat Kohli: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली इन दिनों बेहद खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. इस बात को वह भी कई बार समझ चुके हैं कि फैन्स निराश हैं और अब उन्हें रन बनाने ही होंगे. ढाई साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन कोहली के बल्ले से शतक नहीं आया. वह छह महीनों से एक इंटरनेशनल फिफ्टी भी नहीं लगा सके हैं.

यही एक वजह भी रही कि कोहली ने हाल ही में कुछ ज्यादा ही क्रिकेट से ब्रेक भी लिए हैं. मगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकी. हाल ही में विराट कोहली इंग्लैंड दौरे के बाद क्रिकेट से ब्रेक लिया था. इस दौरान कोहली ने एक महीने आराम किया और बैट को हाथ तक नहीं लगाया.

41 दिन के आराम के बाद मैच खेलेंगे कोहली

इस बात का खुलासा खुद कोहली ने किया है. अब विराट कोहली एशिया कप से वापसी कर रहे हैं और वह 41 दिन के आराम के बाद सीधे पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे. यह मैच रविवार (28 अगस्त) को खेला जाएगा. हालांकि यह भारतीय टीम के लिए एक बड़ा रिस्क भी हो सकता है. कोहली ने पिछला मैच 17 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर वनडे खेला था. उस मैच में भी कोहली 22 बॉल खेलकर सिर्फ 17 रन ही बना सके थे.

