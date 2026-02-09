क्या विराट कोहली-गौतम गंभीर के बीच सबकुछ ठीक नहीं है? BCCI ने अफवाहों पर दिया जवाब

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के रिश्ते अच्छे नहीं हैं. सैकिया ने साफ कहा कि दोनों के बीच रिश्ते पूरी तरह सौहार्दपूर्ण हैं और टीम के भीतर किसी तरह का टकराव नहीं हैय
इंडिया टुडे पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए सैकिया ने कहा, 'मैंने कभी उन्हें लड़ते नहीं देखा. जब वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब मैं उनके साथ होता हूं और दोनों के बीच बहुत अच्छा और सहज रिश्ता है.' दरअसल, भारतीय वनडे टीम में बदलाव और नए दौर की शुरुआत की चर्चाओं के बीच कई तरह की अटकलें लग रही थीं. शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने और ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम में बदलावों ने यह संकेत दिया कि मैनेजमेंट भविष्य की तैयारी कर रहा है.
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के उस बयान ने भी चर्चाओं को हवा दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर अभी कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं जताई है. इस सबके बीच ऐसी खबरें सामने आईं कि टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए सीनियर खिलाड़ियों की जगह पर विचार कर रहा है. हालांकि अब बीसीसीआई सचिव के बयान ने इन अटकलों को काफी हद तक खारिज कर दिया है.
देवजीत सैकिया ने उन रिपोर्ट्स पर भी प्रतिक्रिया दी, जिनमें कहा जा रहा था कि विराट कोहली को टीम से बाहर करने की कोशिश हो रही हैय उन्होंने साफ कहा, 'कोई भी संस्थाा या व्यक्ति विराट कोहली जैसे कद के खिलाड़ी को उनके करियर पर फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. 'यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि बीसीसीआई अभी भी कोहली के अनुभव और योगदान को बेहद अहम मानता है.
बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं कोहली
मैदान पर भी विराट कोहली ने आलोचनाओं और अफवाहों का शानदार जवाब दिया है. विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 में हिस्सा लेकर उन्होंने खुद को फिर से मैच फिट साबित किया. इसके बाद साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया .आंकड़ों की बात करें तो कोहली ने अपनी पिछली सात ओडीआई पारियों में 616 रन बनाए हैं. उनका औसत 123.2 और स्ट्राइक रेट 108.64 रहा है, जिसमें तीन शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. यह प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि वह अभी भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी की रीढ़ बने हुए हैं.
भारतीय टीम जुलाई 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने जाएगी, जहां एक बार फिर सभी की नजरें विराट कोहली पर होंगी. मौजूदा फॉर्म और बीसीसीआई के ताजा बयान के बाद यह साफ है कि यह अनुभवी बल्लेबाज अभी भी टीम इंडिया की योजनाओं का अहम हिस्सा है और मैदान पर उनका प्रदर्शन ही सबसे मजबूत जवाब है.