Virat Kohli T20 World Cup 2022: अब तो हद हो गई, विराट कोहली हुए आगबबूला, प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे फैन्स! VIDEO

Virat Kohli T20 World Cup 2022: खेल जगत और फिल्मी दुनिया, फैन्स हमेशा अपने स्टार्स के दिवाने होते हैं. ऐसा ही कुछ जलवा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का है. वह कहीं भी दिखते हैं, तो फैन्स उन्हें घेर ही लेते हैं. फोटो, सेल्फी और वीडियो बनाना, ये सब तो चलता ही रहता है, मगर इस बार तो हद ही हो गई.

मिशन टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहे विराट कोहली को फैन्स ने काफी परेशान कर दिया. नेट प्रैक्टिस के दौरान फैन्स पहुंच गए और लगातार तेजी से बातें करने लगे और कोहली को पुकारने लगे. इन सभी चीजों से कोहली को काफी परेशानी हुई और वह गुस्से में आगबबूला हो गए.

फैन्स की बातों से प्रैक्टिस कर रहे कोहली परेशान

हालांकि, विराट कोहली ने अपना आपा नहीं खोया और फैन्स से कहा कि वह आवाज ना करें. इससे उन्हें परेशानी हो रही है. इस पर फैन्स भी मान गए और उन्होंने कह दिया कि आप जब रिलेक्स मूड में रहेंगे, तब परेशान करेंगे.

यानी यह बात तो पक्की थी कि फैन्स कोहली से नाराज नहीं हुए और वह समझ गए कि कोहली को परेशानी हो रही है. यह सारा माजरा कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है.

'किंग तो एक ही है ना, इसलिए बोलेंगे'

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोहली नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं. पीछे फैन्स खड़े हुए हैं. इनमें से ही किसी ने यह वीडियो भी बनाया है. कोहली ने प्रैक्टिस के दौरान एक शॉट लगाया, तो फैन्स ने कहा कि यह तो आउट ऑफ स्टेडियम है. इतना सुनने के बाद कोहली पीछे मुड़े और कहा, 'यार प्रैक्टिस के टाइम में बोलो मत, डिस्ट्रक्शन होती है.'

कोहली की यह बात सुनने के बाद फैन ने कहा, 'ओके भाई, ठीक है भाई, जब आप रिलेक्स होंगे, तब बोलेंगे. भाई फिर किंग के लिए तो बोलेंगे हमारे वाले. किंग है वो इसलिए बोलेंगे. किंग तो एक ही है ना भाई.'

