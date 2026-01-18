वैभव सूर्यवंशी इस समय गजब के फॉर्म में चल रहे हैं और अंडर-19 वर्ल्ड कप में लगातार अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं. बांग्लादेश के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने ना सिर्फ बल्ले से अहम योगदान दिया, बल्कि फील्डिंग में भी मैच जिताऊ प्रदर्शन किया.इस दौरान उन्होंने एक ऐसा कैच पकड़ा, जिससे सूर्यकुमार यादव याद आ गए.

बुलावायो में शन‍िवार (17 जनवरी) को बारिश से प्रभावित इस वनडे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.4 ओवर में 238 रन बनाए. शुरुआत में भारतीय टीम को झटके लगे, जब कप्तान आयुष म्हात्रे और वेदांत त्रिवेदी जल्दी आउट हो गए. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज अल फहद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके.

इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और अभिग्यान कुंडू ने पारी संभाली. वैभव ने 67 गेंदों पर 72 रन की समझदारी भरी पारी खेली, जबकि कुंडू ने 112 गेंदों पर 80 रन बनाए. दोनों के बीच 62 रन की अहम साझेदारी हुई.बारिश के कारण मैच 49 ओवर का कर दिया गया और बांग्लादेश को DLS नियम के तहत 166 रन का लक्ष्य मिला.

बांग्लादेश ने अच्छी शुरुआत की और 20 ओवर में 102/2 के स्कोर तक पहुंच गया. कप्तान अजीजुल हकीम और रिफात बेग अच्छी लय में दिख रहे थे. इसके बाद एक बार फिर बारिश आई और लक्ष्य 29 ओवर में 165 रन कर दिया गया.

मैच का टर्निंग पॉइंट 26वां ओवर साबित हुआ, जब सामिउन बासिर रातुल ने लॉन्ग-ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेला. गेंद बाउंड्री पार जाती दिख रही थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने शानदार दौड़ लगाकर पहले कैच लिया, फिर खुद को संतुलित करते हुए गेंद हवा में उछाली और मैदान के अंदर आकर कैच पूरा किया. इस कैच की तुलना सूर्यकुमार यादव के 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में डेविड मिलर के खिलाफ पकड़े गए ऐतिहासिक कैच से की जा रही है.

“Long off… long off… LONG OFFFFFF! Suryakumar Yadav!” 🤩



One hit... a billion racing heartbeats and the catch that crowned India ICC Men’s T20 World Cup 2024 champions! 🇮🇳🏆



Now, @surya_14kumar returns, this time as captain, to repeat history at the ICC Men’s #T20WorldCup… pic.twitter.com/GEX2Wfuido — Star Sports (@StarSportsIndia) January 4, 2026

इसके बाद भारत ने लगातार विकेट चटकाए. विहान मल्होत्रा ने 4 विकेट लेकर बांग्लादेश की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. खिलान पटेल ने कप्तान हकीम को 51 रन पर आउट कर दिया. बांग्लादेश की टीम 28.3 ओवर में 146 रन पर सिमट गई. भारत ने यह मैच 18 रन से जीत लिया और ग्रुप B में टॉप पर पहुंच गया.

