Vaibhav Suryavanshi Next Match: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी इन दिनों छाए हुए हैं. वो कुछ भी करते हैं चर्चा में आ जाते हैं, उनकी पॉपुलेर‍िटी का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि प‍िछले साल अपने प्रदर्शन की वजह से वो भारत में गूगल के मोस्ट सर्च किए जाने वाले व्यक्त‍ियों में शुमार रहे.

वैभव ने हाल में साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम के ख‍िलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कप्तानी संभाली थी और अपनी कप्तानी में टीम को 3-0 से जीत दिलाई थी.

हाल में संपन्न हुई सीरीज में बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव ने 3 मैच की सीरीज में 206 रन 68.66 के एवरेज और 187.27 के स्ट्राइक रेट से बनाए. इसके लिए वो 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने गए. वहीं आख‍िरी मैच में तो उन्होंने तूफानी शतक जड़ा था.

उन्होंने बुधवार (7 जनवरी) को आख‍िरी वनडे में तो गजब ही ढा दिया था. 74 गेंदों में 127 रन की तेज पारी में 10 छक्के और नौ चौके लगाए. वैसे वैभव का शतक 63 गेंदों में 8 छक्के और 6 चौकों के साथ आया था.



तो अब कब खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी अगला मैच?

वैभव सूर्यवंशी अब अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से खेलते देखेंगे. जहां भारतीय टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे करेंगे और उपकप्तानी व‍िहान मल्होत्रा करेंगे. आयुष और व‍िहान साउथ अफ्रीका संग हुई सीरीज में फ‍िट नहीं थे, इसी वजह से वैभव ने टीम की कप्तानी की थी.

अब टीम इंड‍िया की अंडर-19 टीम 15 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. दूसरा मुकाबला 17 जनवरी को बांग्लादेश से होगा, जबकि तीसरा लीग मैच 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ है. फाइनल 6 फरवरी को होगा. वर्ल्ड कप के मैच नामीबिया की राजधानी विंडहोक, जिम्बाव्बे के हरारे और बुलावायो में खेले जाएंगे.

टीम इंड‍िया को अंडर-19 वर्ल्ड कप में ग्रुप-ए में न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और बांग्लादेश के साथ रखा गया है. भारतीय टीम छठी बार खिताब जीतने के इरादे से इस टूर्नामेंट में उतरेगी. बांग्लादेश के साथ हाल‍िया व‍िवाद के बाद अब भारत का 17 जनवरी को बांग्लादेश से होने वाला मुकाबला बेहद रोचक होगा. भारत हाल ही में दो साल पहले अंडर 19 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था.

आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन.

