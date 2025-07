वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे U-19 यूथ वनडे में जबरदस्त पारी खेली. 14 साल के इस युवा बल्लेबाज ने मात्र 31 गेंदों में 86 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और रिकॉर्ड 9 छक्के शामिल थे.

उनकी विस्फोटक पारी के दम पर भारत ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया और पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली.

सूर्यवंशी की पारी में छह चौके और नौ छक्के शामिल थे. दरअसल, सूर्यवंशी द्वारा लगाए गए नौ छक्के अंडर-19 वनडे में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं. उन्होंने मनदीप सिंह के आठ छक्कों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

सूर्यवंशी ने पहले दो मुकाबलों में 40 के पार पहुंचने के बाद अर्धशतक से चूकने का अफसोस इस मैच में दूर कर दिया. उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरुआत से ही हमला बोला. तीसरे ओवर में उन्होंने सेबास्टियन मॉर्गन को लगातार दो छक्के लगाए, फिर अगले ओवर में दो और छक्कों के साथ एक चौका जड़ा. छठे ओवर में जेम्स मिंटो को एक ही ओवर में तीन छक्के और एक चौका लगाकर 23 रन बटोरे.

सूर्यवंशी जब 8वें ओवर में आउट हुए, तब तक भारत ने 111 रन का पीछा कर लिया था. हालांकि इसके बाद भारत की पारी कुछ समय के लिए लड़खड़ाई और टीम 24वें ओवर तक 199/6 हो गई थी.

