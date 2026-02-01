पाकिस्तानी गेंदबाज के एक्शन पर मचा हो हल्ला, आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने उठाए सवाल, VIDEO

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हर डिपार्टमेंट में पछाड़ते हुए 90 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. यह मुकाबला पाकिस्तान के दबदबे के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोवर्सी के कारण भी चर्चा में रहा. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर नाराजगी जाहिर की.
ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान 11वें ओवर में यह विवाद खड़ा हुआ.. उस्मान तारिक ने रनअप के दौरान रुकते हुए लो-आर्म डिलीवरी फेंकी, जिस पर कैमरन ग्रीन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और पॉइंट पर कैच दे बैठे. ग्रीन ऑस्ट्रेलिया की ओर से 20 गेंदों पर 35 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, लेकिन तब तक टीम के पांच विकेट गिर चुके थे और रन चेज पूरी तरह बिखर चुका था.
आउट होने के बाद कैमरन ग्रीन साफ तौर पर नाराज दिखे. पवेलियन लौटते वक्त उन्होंने फेंकने वाला एक्शन बनाकर ‘चकिंग’ का इशारा किया और बाउंड्री लाइन पार करने के बाद भी वही इशारा दोहराया. यह पल कैमरों में कैद हो गया और तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.
पीएसएल में भी मचा था हंगामा
उस्मान तारिक ने इस मैच में गेंदबाजी जारी रखी क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम या मैदानी अंपायर्स ने उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई थी. बता दें कि उस्मान को टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में जगह मिली है, लेकिन उनके एक्शन को लेकर मचा हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले साल पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के दौरान ही संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के चलते उनको रिपोर्ट किया गया था.
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और टी20 इंटरनेशनल में अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, उन्होंने 40 गेंदों पर 76 रन ठोके, जिसमें ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन मिश्रण दिखा. उनका साथ उस्मान खान ने दिया, जिन्होंने 36 गेंदों में 53 रनों की तेज़ पारी खेली. इन दोनों की बदौलत पाकिस्तान ने 198/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा टी20 स्कोर बन गया.
पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज़ों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया. अबराार अहमद ने घातक गेंदबाज़ी करते हुए 14 रन देकर तीन विकेट झटके. वहीं शादाब खान ने 3/26 औरउस्मान तारिक ने 2/16 के आंकड़े दर्ज किए. हैरानी की बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया के सभी 10 विकेट स्पिन गेंदबाजो ने ही लिए. पूरी टीम 108 रन पर 15.4 ओवर में सिमट गई. पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी जीत रही. इससे पहले 2018 में पाकिस्तान ने 66 रनों से जीत हासिल की थी.
मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, 'यह एक परफेक्ट गेम था. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में हमने शानदार प्रदर्शन किया. हम स्कोरलाइन को भूलकर उसी इंटेंसिटी के साथ खेलना चाहते हैं और यही एनर्जी वर्ल्ड कप तक ले जाना चाहते हैं.' ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने उनकी टीम को पूरी तरह आउटप्ले किया.