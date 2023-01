Aleem Dar Pakistan vs New Zealand Test: पाकिस्तान के अंपायर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट ड्रॉ कराने का आरोप, फैन्स ने किया ट्रोल

Aleem Dar Pakistan vs New Zealand Test: पाकिस्तान टेस्ट टीम की हालत इन दिनों बेहद खराब चल रही है. हाल ही में इंग्लैंड ने पाकिस्तान टीम को उसी के घर में 3-0 से क्लीन स्वीप कर इतिहास रचा था. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान टीम हारने से बाल-बाल बची है.

सीरीज के दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुए. दूसरे मैच में एक समय पाकिस्तानी टीम हार के करीब पहुंच गई थी. मगर पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने शतक लगाकर टीम को बचाया. मगर इसी मैच में अंपायरिंग कर रहे पाकिस्तानी अलीम डार पर बेईमानी करने का आरोप लगा है.

न्यूजीलैंड को चाहिए था सिर्फ एक विकेट

यह आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि फैन्स ने लगाया है. दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तान टीम को जीत के लिए सिर्फ 15 रनों की जरूरत थी. जबकि न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ एक विकेट लेना था. यानी पाकिस्तान अपने 9 विकेट गंवा चुकी थी. जबकि मैच में तीन ओवर का खेल और बाकी था.

What a sight this is 😍



That’s the beauty of a #Test 💓



Only two men are missing in this frame, one is square leg umpire #AleemDar and the 11th player of New Zealand 🙄



(Day-4 when Imam ul Haque and Mir Hamza was on crease) #PAKvNZ #KarachiTest pic.twitter.com/bhSpkwrDKc January 6, 2023

Aleem Dar welcome be like after saving test cricket from New Zealand 😅#PAKvNZ #AleemDar #testcricket pic.twitter.com/Q0AQJI444A — Ashutosh Srivastava 🇮🇳 (@sri_ashutosh08) January 6, 2023

India -Rohit Sharma

England- Joe Root

Australia- Steve Smith

Pakistan-Aleem Dar



When the team is in trouble, the main man is always there for his country. 🔥 pic.twitter.com/mnaM7Yd3gj — Jyran⚘ (@Jyran45) January 6, 2023

पाकिस्तान के लिए नसीम शाह 15 और अबरार अहमद 7 रन बनाकर नाबाद थे. ऐसे में न्यूजीलैंड के जीतने के चांस ज्यादा लग रहे थे. इसी दौरान अंपायर अलीम डार ने खराब रोशनी के कारण मैच को खत्म कर दिया और यह मुकाबला ड्रॉ हो गया. इस तरह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की सीरीज 0-0 से बराबरी पर रही.

इस तरह यूजर्स ने किया अलीम डार को ट्रोल

इस मैच के बाद से ही अलीम डार सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहे. यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, 'अलीम डार के लिए काफी सम्मान है. वह ICC एलीट पैनल में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं. मगर अब उन्हें सम्मानजनक संन्यास ले लेना चाहिए.'

Alot of respect for Aleem Dar, he represented Pakistan very well on ICC Elite Panel but he should now retire gracefully. pic.twitter.com/AcBsH1aQG7 — Shahzaib Ali 🇵🇰 (@DSBcricket) January 5, 2023

वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'जब पूरी पाकिस्तान टीम फेल हो जाती है, उस स्थिति में इस व्यक्ति ने दूसरी बार पाकिस्तान टीम को बचाया है.' दूसरे यूजर ने कहा, 'अलीम डार प्लेयर ऑफ द सीरीज.... अलीम डार 2-0 से जीत गए.'