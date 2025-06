भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज पहला मुकाबला 20 जून से लीड्स में खेला जाएगा. इसके साथ ही नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत अपने नए विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) चक्र की शुरुआत करेगा.

भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल के अनुसार इंग्लैंड की परिस्थितियों में निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा. इसके साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले टीम को लाल गेंद से खेलने का कम मौका मिला जिससे वह थोड़ा नर्वस हैं.

मोर्कल ने कहा, ‘मुझे लगता है कि इंग्लैंड में निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है और जब हम अभ्यास करते हैं तो इसमें निरंतरता होती है, मैदान के बाहर भी निरंतरता होती है. हमारे खिलाड़ियों को उस प्रक्रिया को ढूंढना होगा जो उनके खेल के अनुकूल हो.’

उन्होंने कहा, ‘हमारे पास बहुत विविधता है. हमारे आक्रमण में विविधता है, हमारे पास अलग-अलग कौशल वाले खिलाड़ी हैं, इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं और साथ ही ‘बेसिक्स’ (बुनियादी चीजों) पर भी अच्छी तरह से अमल कर सकते हैं.’

