Team India: बेटियों के कमाल से BCCI गदगद, चैम्पियन टीम पर करोड़ों की बरसात, PM मोदी ने दी बधाई

भारतीय अंडर-19 महिला टीम ने साउथ अफ्रीका के पोचेफस्ट्रूम में इतिहास रच दिया है. रविवार को टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम का वर्ल्ड कप खिताब जीतने का सपना पूरा हो गया. इससे पहले भारत की सीनियर या जूनियर महिला टीम कभी खिताब नहीं जीत पाई थी.

टीम इंडिया की जीत के बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए कुल पांच करोड़ रुपये के प्राइज मनी की घोषणा की है. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसकी जानकारी दी है. जय शाह ने ट्वीट किया, 'भारत में महिला क्रिकेट चरम पर है और विश्व कप की जीत ने महिला क्रिकेट का कद काफी ऊंचा कर दिया है. प्राइज के रूप में पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 5 करोड़ रुपये की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है. यह निश्चित रूप से एक राह दिखाने वाला वर्ष है.'

जय शाह ने टीम को बधाई देते हुए लिखा, 'वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंडिया U19 टीम को बधाई. यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है क्योंकि हमारे युवा क्रिकेटरों ने देश को गौरवान्वित किया है.' जय शाह ने भारतीय महिला टीम को 1 फरवरी को अहमदाबाद में होने वाले भारत-न्यूजीलैंड टी20 मैच देखने के लिए आमंत्रित किया.

Kudos to the India U19 team for winning the #U19T20WorldCup.This is a phenomenal achievement as our young cricketers have made the country proud. That the young players weren’t overawed by the big occasion speaks volume about their steely characters and temperament. — Jay Shah (@JayShah) January 29, 2023

I invite @TheShafaliVerma and her victorious team to join us at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad and witness the third T20I on 1st February. This humongous achievement surely calls for a celebration.@BCCI @BCCIWomen — Jay Shah (@JayShah) January 29, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को जीत की बधाई दी है. पीएम मोदी ने लिखा, 'आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में विशेष जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई. उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है और उनकी सफलता से आने वाले कई क्रिकेटरों को प्रेरणा मिलेगी. टीम को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं.'

Congratulations to the Indian Team for a special win at the @ICC #U19T20WorldCup. They have played excellent cricket and their success will inspire several upcoming cricketers. Best wishes to the team for their future endeavours. https://t.co/BBn5M9abHp — Narendra Modi (@narendramodi) January 29, 2023

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दे हुए लिखा, 'देश की बेटियों ने आज वर्ल्ड कप जीत लिया. पूरी टीम को हार्दिक बधाई. टीम की अटूट लगन और कड़ी मेहनत से प्राप्त यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश-दुनिया की प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा है.'

टीम की अटूट लगन और कड़ी मेहनत से प्राप्त यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश-दुनिया की प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा है। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 29, 2023

क्रेंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा, 'हमारे युवा चैम्पियंस को बधाई! यह हमारे नवोदित खिलाड़ियों के लिए उनके करियर में अनगिनत जीत के लिए एक शुरुआत हो सकती है! महिला क्रिकेट अभी अपने उफान पर है.'

Womens cricket is inspiring & on the upswing! https://t.co/N6qfswNqau — Anurag Thakur (@ianuragthakur) January 29, 2023

फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 69 रन बनाने थे जिसे उसने 36 गेंद बाकी रहते ही आसानी से टारगेट हासिल कर लिया. सौम्या तिवारी 24 रन बनाकर नाबाद रहीं. वहीं जी. त्रिशा ने भी 24 रनों की पारी खेली. कप्तान शेफाली वर्मा की बात करें तो उन्होंने 15 रनों का योगदान दिया.