Ind vs Eng U-19 Women's T20 World Cup Final Scores: भारतीय बॉलर्स के आगे इंग्लैंड ने टेके घुटने, 39 रन पर ही आधी टीम आउट

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन: शेफाली वर्मा (कप्तान), श्वेता सहरावत, सौम्या तिवारी, गोंगाडी त्रिशा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), हर्षिता बसु, टाइटस साधु, मन्नत कश्यप, अर्चना देवी, पार्श्वी चोपड़ा, सोनम यादव.

Toss News - India have won the toss and elect to field first in the Final of the #U19T20WorldCup



A look at our Playing XI for the #Final



Live - https://t.co/89XmsIML0g #INDvENG #U19T20WorldCup pic.twitter.com/SHtCjstvqL