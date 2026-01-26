ये सिर्फ जीत नहीं, स्टेटमेंट है... टीम इंडिया ने कीवियों से T20 स्टाइल में लिया टेस्ट-वनडे की हार का बदला, वर्ल्ड कप में दूसरी टीमें रहें सावधान!

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ना सिर्फ टी20 सीरीज जीती है, बल्कि बीते जख्मों पर ऐसा मरहम लगाया, जो पूरी क्रिकेट दुनिया को साफ संदेश दे गया. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज की हारों को भुलाते हुए बाद भारत ने टी20 फॉर्मेट में ऐसा खेल दिखाया है, जिससे कीवी टीम पूरी तरह बिखर गई. टी20 क्रिकेट की मौजूदा चैम्पियन भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20I में 8 विकेट से रौंदते हुए सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त ले ली. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर टी20 मैच में 48 रनों से जीत हासिल की थी, वहीं रायपुर टी20 मुकाबले को उसने 7 विकेट से जीता था. वो दोनों मैच भी भारत ने एकतरफा तरीके से जीते थे.

और पढ़ें

यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि भारत को हाल ही में न्यूजीलैंड के हाथों वनडे सीरीज में 1-2 से हार झेलनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, साल 2024 में अपने ही घर में भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-3 से गंवा बैठा था, जहां भारतीय टीम का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया था. अब यह सीरीज जीत उसी दर्द का टी20 अंदाज में दिया गया करारा जवाब है.

Simply excellent, with 10 overs to spare! 👌



A whirlwind 8⃣-wicket victory for #TeamIndia in Guwahati 🥳



They clinch the #INDvNZ T20I series with an unassailable lead of 3⃣-0⃣ 👏



Scorecard ▶️ https://t.co/YzRfqi0li2@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/zgp3FIz2o4 — BCCI (@BCCI) January 25, 2026

गुवाहाटी टी20 में भारतीय टीम ने 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसा तूफान मचाया कि मैच एकतरफा हो गया. अभिषेक शर्मा 68 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक और विस्फोटक अर्धशतक जड़कर अपनी लाजवाब फॉर्म जारी रखी. भारत ने चेज के दौरान 10 ओवरों की बल्लेबाजी की, जिसमें हर ओवर में 10 से ज्यादा रन बने. टॉस जीतने के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के पक्ष में झुक चुका है.

Advertisement

अभिषेक-सूर्या ने लूटी महफिल

चेज की शुरुआत भारत के लिए झटके के साथ हुई. संजू सैमसन गोल्डन डक पर आउट हो गए. लेकिन इसके बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. ईशान ने आते ही बड़े शॉट्स लगाए, जबकि अभिषेक ने गुवाहाटी की ठंडी रात में आग लगा दी. तीसरे ओवर के अंत तक अभिषेक का स्ट्राइक रेट करीब 400 तक पहुंच गया था. भारत ने सिर्फ 3.1 ओवर में टी20I इतिहास की अपनी सबसे तेज टीम फिफ्टी पूरी कर ली.

ईशान किशन के आउट होने के बाद मैदान पर दिखा SKY (सूर्यकुमार यादव) शो. सूर्यकुमार आत्मविश्वास से भरे नजर आए. उनका एक ‘नो-लुक’ स्टाइल छक्का देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा, जबकि डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर भी हैरान रह गए. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया. टी20I में किसी भारतीय बल्लेबाज का ये दूसरा सबसे तेज पचासा रहा. पावरप्ले में भारत ने 94 रन बना दिए और मैच वहीं पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक गया. उधर सूर्यकुमार ने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 10 ओवर पूरे होते-होते भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया.

इससे पहले न्यूजीलैंड की इनिंग्स पूरी तरह बिखरी नजर आई. तीसरी ही गेंद पर हर्षित राणा ने डेवोन कॉनवे को आउट कर दिया. अगले ओवर में रचिन रवींद्र भी पवेलियन लौट गए. फिर जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर टिम सिफर्ट का ऑफ-स्टम्प उड़ा दिया. ग्लेन फिलिप्स ने कुछ देर संघर्ष जरूर किया, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. 11 महीने बाद टीम में लौटे रवि बिश्नोई ने भी शानदार गेंदबाजी की. बुमराह ने 3/17 और बिश्नोई ने 2/18 के आंकड़े दर्ज किए. अंत में मिचेल सेटनर के कुछ बड़े शॉट भी न्यूजीलैंड को 154 से आगे नहीं ले जा सके.

Advertisement

टेस्ट में 0-3 की शर्मनाक हार, वनडे सीरीज में 1-2 की शिकस्त, इन सबका जवाब टीम इंडिया ने टी20 स्टाइल में दिया. गुवाहाटी में मिली यह जीत सिर्फ स्कोरकार्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह साफ संदेश था कि भारतीय टीम आगामी टी20 वर्ल्ड कप भी जीतने के लिए आ रही है, जो 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में ही होना है. डिफेंडिंग चैम्पियन अभी भी खतरनाक हैं और उन्हें रोकान कतई मुश्किल होगा. दूसरी टीमें अब सच में सावधान हो जाएं...

---- समाप्त ----