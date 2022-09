Indian Squad of T20 World Cup 2022: वर्ल्ड कप के लिए कितनी मजबूत है भारतीय टीम, जानिए ताकत और कमजोरी

Indian Squad of T20 World Cup 2022: अगले महीने ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम अब पूरी तरह तैयार नजर आ रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार (12 सितंबर) शाम वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है.

इस बार बीसीसीआई ने भारतीय टीम में बैटिंग और बॉलिंग के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की है. तभी 15 सदस्यीय टीम में 7 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज और 3 ऑलराउंडर्स को जगह दी है.

भारतीय टीम की ताकत

आपने भारतीय टीम की 15 सदस्यीय स्क्वॉड को तो देख लिया है. इसमें भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उसके टॉप-3 बल्लेबाज रोहित, राहुल और कोहली ही रहेंगे. यदि प्लेइंग-11 में मौका मिलता है, तो कार्तिक बेस्ट फिनिशर की तरह मैच खत्म करने की ताकत रखते हैं.

गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार का कॉम्बिनेशन धमाल मचा सकता है. सपोर्ट के लिए हर्षल और अर्शदीप के साथ पंड्या मौजूद रहेंगे. स्पिनर में चहल तो मौजूद रहेंगे ही, जो अक्षर के साथ मिलकर कमाल दिखाएंगे.

वर्ल्ड कप के लिए घोषित भारतीय टीम इस प्रकार है...

7 बल्लेबाज

रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर) और दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर).

2 स्पिन ऑलराउंडर

आर. अश्विन और अक्षर पटेल.

1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर

हार्दिक पंड्या

1 स्पिनर

युजवेंद्र चहल

4 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह.

स्टैंडबाय खिलाड़ी - मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, दीपक चाहर.

