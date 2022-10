Rishabh Pant T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप से पहले टीम इंडिया ने खेल दिया बड़ा दांव? दंग रह जाएंगी टीमें!

टी-20 वर्ल्डकप 2022 को शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा है. भारतीय टीम पर्थ में तैयारियों में जुटी है और इसी कड़ी में सोमवार को टीम इंडिया ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अनऑफिशियल वॉर्म-अप मैच खेला. टीम इंडिया को यहां 13 रनों से जीत मिली, लेकिन भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही एक बड़ा दांव खेल दिया है जिसकी झलक इस मुकाबले में दिखी.



नई ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरेगी टीम इंडिया?



टी-20 वर्ल्डकप के पहले वॉर्म-अप मैच में टीम इंडिया एक नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान में उतरी. कप्तान रोहित शर्मा के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ओपनिंग करने आए. हालांकि, दोनों इस मैच में ज्यादा रन नहीं बना पाए, रोहित 3 और पंत 9 के स्कोर पर आउट हो गए. लेकिन विरोधियों को हैरान करने के लिए यह टीम इंडिया की एक नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है.



जब से दिनेश कार्तिक की टीम में एंट्री हुई है, तब से ऋषभ पंत की प्लेइंग-11 में जगह पर संकट बना हुआ है. ऐसे में कई एक्सपर्ट्स ने सलाह दी थी कि ऋषभ पंत से टी-20 फॉर्मेट में ओपनिंग करवानी चाहिए, वहां पर ही वह सफल हो सकते हैं और विरोधियों को चौंका सकते हैं.



A look at the pitch for our practice match against Western Australia.



Rohit Sharma and Rishabh Pant walk out to open the innings. pic.twitter.com/Qzxs10zPUJ