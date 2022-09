Indian Squad, T20 World Cup 2022: खिलाड़ियों के साथ कप्तान भी बदला, जानिए पिछले वर्ल्ड कप से कितनी अलग है भारतीय टीम

Indian Squad, T20 World Cup 2022: अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. यह घोषणा सोमवार (12 सितंबर) शाम को हुई, जिसमें कोई भी चौंकाने वाला फैसला नहीं दिखता है.

मगर इतना जरूर है कि पिछले वर्ल्ड कप 2021 से इस बार काफी कुछ बदलाव किए हैं. पिछली बार भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी. इस बार खिलाड़ियों के साथ कप्तान को भी बदल दिया गया है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर होना है और 13 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा.

अनुभवी शमी को स्क्वॉड से रखा बाहर

वैसे पिछले साल विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. तब रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी थी. अब वही वर्ल्ड कप में कप्तानी करते नजर आएंगे. इनके अलावा चोटिल रवींद्र जडेजा को भी बाहर रखा गया है. जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को रिजर्व में रखा गया है. इसको लेकर बीसीसीआई की जमकर आलोचना भी हो रही है.

फैन्स और कई दिग्गजों का मानना है कि शमी टीम में होना चाहिए. पिछले साल लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को बाहर रखा गया था, जिसकी जमकर आलोचना हुई थी. मगर अब उन्हें टीम में जगह मिली है. जबकि 2007 में पहला वर्ल्ड कप खेलने वाले दिनेश कार्तिक भी टीम में आए हैं, जो पिछली बार नहीं थे.

पिछले वर्ल्ड कप से इस बार क्या हुआ बदलाव

