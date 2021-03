36 नंबर से रहा है रवि शास्त्री का खास नाता, ट्वीट कर दिलाई इन मौकों की याद

भारत ने आज (10 मार्च, 1985) ही 36 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचा था. मेलबर्न (MCG) में खेले गए बेंसन एंड हेजेज वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था. इसे 'मिनी वर्ल्ड कप' भी कहा जाता है. भारत की जीत के हीरो रवि शास्त्री रहे थे. उन्हें इस टूर्नामेंट में 'चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस' का खिताब और इनाम के तौर पर नई चमचमाती ऑडी कार दी गई थी.

भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने बुधवार को एक खास ट्वीट कर उन्हीं लम्हों को याद किया और बताया कि 36 नंबर से उनका खास नाता रहा है. रवि शास्त्री ने ट्वीट कर लिखा- बहुत सारे 36. मेरे 6 छक्के. एडिलेड में टीम के 36 रन. वनडे में भारत की ओर से खेलने वाले 36वें खिलाड़ी. गावस्कर 36. शास्त्री ने युवराज सिंह को टैग करते हुए उनके 6 छक्के का भी जिक्र किया.

Ha... Too many 36's. Six 6s mine. Team 36 Adelaide. One day number 36. Gavaskar 36. @YUVSTRONG12 six 6s. Could be more…🇮🇳🙌🏻 pic.twitter.com/WUG9BxCzzT