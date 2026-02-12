आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच नंबर-17 में इटली का सामना नेपाल से हुआ. 12 फरवरी (गुरुवार) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-सी के इस मुकाबले में इटली ने नेपाल पर 10 विकेट से जीत हासिल की. नेपाल ने इटली को जीत के लिए 124 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 12.4 ओवरों में हासिल कर लिया. इटली की टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये पहली जीत रही. इटली को अपने पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड के हाथों 73 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.

इटली के लिए रनचेज में सलामी बल्लेबाजों जस्टिन मोस्का और एंथोनी मोस्का ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. दोनों भाइयों ने नेपाली गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई और विपक्षी टीम को कोई चांस नहीं दिया. बड़े भाई एंथोनी मोस्का ने जहां 29 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और तीन चौके शामिल रहे. वहीं छोटे भाई जस्टिन मोस्का ने 5 चौके और दो छक्के की मदद से 38 गेंदों पर नाबाद 51 रनों का योगदान दिया.

The Mosca brothers finish it in style! 🇮🇹🔥



A dominant 10-wicket triumph over Nepal as Italy register their first-ever ICC Men’s T20 World Cup win 👏

Statement made. History created.



Next on ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvNAM | LIVE NOW 👉 https://t.co/aLGrwgVX5o pic.twitter.com/lKwkG3OSxX — Star Sports (@StarSportsIndia) February 12, 2026

जस्टिन मोस्का और एंथोनी मोस्का दोनों का ही जन्म इटली में हुआा था. दोनों ने यहीं पर क्लब क्रिकेट खेलकर अपने स्किल में निखार लाया. 34 साल के एंथोनी ने इटली के लिए 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 37.84 की औसत से 492 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल रहे. वहीं 31 साल के जोसेफ ने इतालवी टीम के लिए अब तक 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में हिस्सा लिया है. इस दौरान जोसेफ के नाम पर 20.05 की औसत और तीन अर्धशतकों की मदद से 381 रन दर्ज हैं.

जस्टिन-एंथोनी ने बना दिया धांसू रिकॉर्ड

जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का के बीच हुई 124* रनों की साझेदारी हुई. यह टी20 विश्व कप में भाइयों के बीच की सबसे बड़ी साझेदारी है. जस्टिन और एंथोनी ने पाकिस्तान के कामरान अकमल और उमर अकमल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. उमर-कामरान ने 2014 के संस्करण में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 96 रनों की साझेदारी की थी.

मुकाबले में नेपाल ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 19.3 ओवरों में 123 रन बनाए. नेपाली टीम के लिए आरिफ शेख ने तीन चौके की मदद से 24 बॉल पर सबसे ज्यादा 27 रनों का योगदान दिया. कप्तान रोहित पौडेल (23 रन), आसिफ शेख (20 रन) और करण केसी (नाबाद 18 रन) भी दोहरे अंकों तक पहुंचने में सफल रहे. इटली की ओर से क्रिसन कलुगामागे ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके. बेन मैनेंटी ने भी दो सफलताएं हासिल कीं. जसप्रीत सिंह, जेजे स्मट्स और अली हसन को एक-एक विकेट मिला.

उधर पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप-बी मुकाबले में श्रीलंका और ओमान आमने-सामने हुईं. जहां श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 225 का स्कोर बनाया. जवाब में खेलने उतरी ओमानी टीम 120/9 रन ही बना सकी. इस तरह वो टारगेट से 105 रन पीछे रह गई. इस वर्ल्ड कप में रनों के ल‍िहाज से अब तक की ये सबसे बड़ी जीत रही. वहीं श्रीलंका का बनाया हुआ यह स्कोर भी इस टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर रहा.

