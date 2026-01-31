scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान का नाटक जारी, PCB ने जर्सी लॉन्च टाला, वर्ल्ड कप में भाग लेने पर सस्पेंस कायम

बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड की एंट्री हुई. बांग्लादेशी टीम ने भारत की यात्रा करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

Advertisement
X
पाकिस्तानी टीम को लेकर सस्पेंस बरकरार है. (Photo: AFP/Getty Images)
पाकिस्तानी टीम को लेकर सस्पेंस बरकरार है. (Photo: AFP/Getty Images)

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अब भी यह तय नहीं कर पाया है कि उसकी टीम टूर्नामेंट में खेलेगी या भारत के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले को स्किप करेगी. बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने के बाद से ही पीसीबी की रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

इसी बीच, शनिवार को एक अहम घटनाक्रम सामने आया, जब पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की जर्सी लॉन्चिंग को अचानक टाल दिया. यह जर्सी लॉन्च ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मैच में टॉस के बाद होने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर इसे रद्द कर दिया गया.

ASports.tv की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने जर्सी लॉन्च टालने के पीछे अनिवार्य परिस्थितियों का हवाला दिया है. हालांकि, अंदरखाने की खबरें इशारा कर रही हैं कि यह फैसला सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार से अब तक औपचारिक मंजूरी ना मिलने से जुड़ा हुआ है. पीसीबी फिलहाल सरकार के रुख का इंतजार कर रहा है और माना जा रहा है कि बोर्ड किसी भी तरह का सार्वजनिक संकेत तब तक नहीं देना चाहता, जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता.

सम्बंधित ख़बरें

Pat Cummins
टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में 2 बड़े बदलाव, कमिंस चोट के चलते बाहर
Tilak Varma
Tilak Varma की फिटनेस पर आई बड़ी अपडेट!
Chahal and Samson
Yuzvendra Chahal का Sanju Samson पर हमला!
Rahane On Pakistan
Indian Cricketer Ajinkya Rahane ने Pakistan को ललकारा!
Robiul Islam
क्रिकेट पर रोक, लेकिन शूटिंग टीम को भारत जाने की मंजूरी... बांग्लादेश सरकार का बड़ा फैसला

सोमवार तक सबकुछ होगा क्लियर
सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने पर सोमवार तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है. यही वह दिन है, जब सरकार की ओर से पीसीबी को अंतिम निर्देश मिलने की संभावना है. दिलचस्प बात यह है कि अनिश्चितता के बावजूद पीसीबी ने टीम की यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं.

Advertisement

एक सूत्र ने बताया, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही वर्ल्ड कप स्क्वॉड के लिए 2 फरवरी की सुबह कोलंबो रवाना होने की व्यवस्था कर ली है. इस बयान से साफ है कि प्रशासनिक स्तर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी टूर्नामेंट खेलने के विकल्प को खुला रखे हुए है.'

सूत्र ने आगे कहा, 'यह ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप के सभी मैच श्रीलंका में ही होने हैं, यहां तक कि फाइनल भी, अगर टीम क्वालिफाई करती है. ऐसे में टूर्नामेंट या भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का आधार क्या होगा?'

यह बयान साफ तौर पर पीसीबी के अंदर मौजूद असमंजस को उजागर करता है. चूंकि भारत में कोई मैच नहीं खेला जाना है, ऐसे में सुरक्षा या मेजबानी को लेकर आपत्ति की गुंजाइश बेहद सीमित नजर आती है. अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से हटता है या भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता, तो इसका असर टूर्नामेंट की व्यावसायिक वैल्यू ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी की योजना तीनों पर पड़ेगा. यही वजह है कि ICC भी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है.

जर्सी लॉन्च का टलना यह संकेत देता है कि पीसीबी अब भी फाइनल कॉल लेने की स्थिति में नहीं है. हालांकि, टीम की यात्रा की तैयारियां यह भी बताती हैं कि पाकिस्तान के खेलने की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है. अब सबकी नजरें सोमवार के फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान खेलेगा या नहीं...

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement