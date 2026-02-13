scorecardresearch
 
T20 वर्ल्ड कप में इस टीम को लगा बड़ा झटका, कप्तान ही हो गया बाहर, 40 साल का क्रिकेटर भी इंजरी की चपेट में

भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप में कई टीमें खिलाड़ियों की इंजरी से परेशान हैं. आयरलैंड और जिम्बाब्वे को भी अब अपनी टीम में बड़े बदलाव करने पड़े हैं. उधर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श भी चोटिल हैं और उनपर सस्पेंस बरकरार है.

आयरलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा झटका लगा है. (Photo: ICC)
आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच आयरलैंड को बड़ा झटका लगा है. टीम के कप्तान पॉल स्टर्लिंग घुटने के लिगामेंट में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. स्टर्लिंग को यह चोट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में लगी थी, जहां कैच लेते समय उनका दायां घुटना चोटिल हो गया. बाद में बल्लेबाजी के दौरान तेज रन लेने की कोशिश में उनकी चोट और बढ़ गई.

पॉल स्टर्लिंग की जगह आयरलैंड ने युवा बल्लेबाज सैम टॉपिंग को अपनी टीम में शामिल किया है. इवेंट टेक्निकल कमेटी ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है. टॉपिंग बाएं हाथ के ओपनर हैं और पिछले साल उन्होंने आयरलैंड-ए के लिए अफगानिस्तान-ए के खिलाफ अबू धाबी में चार दिवसीय मैच खेला था. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह शीर्ष क्रम में तुरंत योगदान दे पाएंगे.

आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रेम वेस्ट ने कहा कि पॉल स्टर्लिंग जैसी अनुभवी खिलाड़ी की कमी टीम के लिए बड़ा नुकसान है. उन्होंने बताया कि स्कैन में लिगामेंट डैमेज की पुष्टि हुई है और अब स्टर्लिंग रिहैबिलिटेशन के लिए स्वदेश लौटेंगे. साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि सैम टॉपिंग टीम को कई विभागों में मजबूती देंगे.

आयरलैंड अब शनिवार को कोलंबो में ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ मैदान में उतरेगा. टीम पहले ही कुछ चोटों से जूझ रही है, ऐसे में नए खिलाड़ी की भूमिका अहम रहने वाली है. स्टर्लिंग के बाहर होने से आयरलैंड की बल्लेबाजी पर असर पड़ सकता है. वहीं युवा टॉपिंग के लिए यह बड़ा मौका है कि वह बड़े मंच पर खुद को साबित करें. अब देखना दिलचस्प होगा कि चोटों के बावजूद दोनों टीमें टूर्नामेंट में कैसी वापसी करती है.

इधर जिम्बाब्वे को भी चोट के कारण अपनी टीम में एक बदलाव करना पड़ा है. अनुभवी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान ब्रैंडन टेलर चोटिल होने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए. 40 वर्षीय टेलर की जगह बेन करन को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. टीम की कप्तानी सिकंदर रजा कर रहे हैं.

आयरलैंड का अपडेटेड स्क्वॉड: मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोर्कन टकर, सैम टॉपिंग, बेन व्हाइट और क्रेग यंग.

जिम्बाब्वे का अपडेटेड स्क्वॉड: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, बेन करन, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डियोन मायर्स और रिचर्ड नगारवा.

---- समाप्त ----
