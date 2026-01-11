ICC की चुप्पी से तिलमिलाया बांग्लादेश बोर्ड! अब तक नहीं मिला कोई जवाब, टी20 वर्ल्ड कप से पहले असमंजस बरकरार

मुस्ताफिजुर रहमान की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से छुट्टी के बाद भारत-बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों मं कड़वाहट देखने को मिली है. बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से मांग की है कि उसकी टीम के मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं.

बीसीबी ने आईसीसी को दूसरी बार पत्र लिखा है, लेकिन उसे अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होना है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल ने पुष्टि की है कि भारत में मैच खेलने को लेकर उठाई गई सुरक्षा चिंताओं पर उन्हें आईसीसी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. टूर्नामेंट की शुरुआत में अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में असंजस की स्थिति बन गई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमिनुल इस्लाम बुलबुल ने पत्रकारों से कहा, 'हमें आईसीसी से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. हमने अपनी चिंताओं को जाहिर करते हुए सभी दस्तावेज और सबूत भेज दिए हैं.' बीसीबी ने हाल ही में आईसीसी को दूसरी बार पत्र लिख कर अपने चार मैच भारत के बजाय श्रीलंका में कराने की औपचारिक मांग की थी. लेकिन ICC सार्वजनिक तौर पर चुप है और बस अतिरिक्त जानकारी मांग रहा है,

आसिफ नजरुल की गीदड़भभकी

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश सम्मान और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा. नजरुल ने पत्रकारों से कहा, 'हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान की कीमत पर विश्व कप नहीं खेलेंगे. 'उन्होंने ICC पर यह आरोप भी लगाया कि वह अब भी स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझ पाया है.

अनिश्चितताओं के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया था. टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम की कप्तानी लिटन कुमार दास करेंगे. वहीं सैफ हसन को उप-कप्तान बनाया गया है. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं. जेकर अली और नजमुल हुसैन शांतो को वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली है.

बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, इटली और नेपाल के साथ ग्रुप-सी में रखा गया है. बांग्लादेशी टीम का पहला मैच 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ निर्धारित है. फिर उसे ईडन गार्डन्स में ही इटली औरप इंग्लैंड से भिड़ना है. नेपाल के खिलाफ बांग्लादेश का आखिरी ग्रुप मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना है.

टी20 विश्व कप 2026 के लिए बांग्लादेश का स्क्वॉड: लिटन कुमार दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन (उप-कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, मोहम्मद सैफुद्दीन और शोरिफुल इस्लाम.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के ग्रुप मुकाबले

07 फरवरी, बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता

09 फरवरी, बनाम इटली, कोलकाता

14 फरवरी, बनाम इंग्लैंड, कोलकाता

17 फरवरी, बनाम नेपाल, मुंबई

