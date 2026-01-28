'हम उड़ान भरने को तैयार हैं...', Iceland ने पाकिस्तानी टीम को किया ट्रोल

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर चल रहे विवाद के बीच आइसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान पर हल्के-फुल्के अंदाज में तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक मजेदार पोस्ट शेयर किया. यह पोस्ट ऐसे समय सामने किया गया है, जब बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की गीदड़भभकियों के चलते ऑफ-फील्ड ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है.
आइसलैंड क्रिकेट ने अपने आधिकारिक X अकाउंट के जरिए पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर बनी अनिश्चितता पर प्रतिक्रिया दी. मजाकिया लहजे में आइसलैंड क्रिकेट ने कहा कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से हटता है, तो उसकी जगह खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है.
आइसलैंड क्रिकेट ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हमें सच में पाकिस्तान से जल्द फैसला चाहिए कि वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या नहीं, जैसे ही वे 2 फरवरी को हटेंगे, हम उड़ान भरने को तैयार हैं. बस दिक्कत ये है कि 7 फरवरी तक कोलंबो पहुंचने के लिए फ्लाइट शेड्यूल बड़ा सिरदर्द है. वैसे भी हमारा ओपनिंग बैटर नींद ना आने का मरीज है.'
पीसीबी ने ICC पर उठाए थे सवाल
आइसलैंड क्रिकेट की इस मजाकिया टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. हालांकि इस हल्के-फुल्के मजाक के पीछे मामला काफी गंभीर है. हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर सवाल उठाए थे. उन्होंने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने की आलोचना की थी, जब बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत यात्रा से इनकार कर दिया था.
मोहसिन नकवी का कहना था कि बांग्लादेश भी ICC का पूर्ण सदस्य है और उसे भी वही रियायत मिलनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान को मिलती है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम के मैच श्रीलंका में कराए जाने हैं. आईसीसी ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में बांग्लादेशी खिलाड़ियों, अधिकारियों या फैन्स के लिए भारत में कोई ठोस या भरोसेमंद खतरा नहीं पाया गया. इसके बावजूद बांग्लादेश के ना खेलने के फैसले के बाद आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया.
मोहसिन नकवी के बयान के बाद अटकलें तेज हो गईं कि क्या पाकिस्तान भी आखिरी वक्त में टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है., हालांकि पीसीबी ने इसके एक दिन बाद ही 15 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया. सूत्रों के मुताबिक, आईसीसी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है कि अगर वह बांग्लादेश जैसा कदम उठाता है, तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. ऐसे किसी भी फैसले का पाकिस्तान क्रिकेट पर लंबे समय तक नकारात्मक असर पड़ सकता है.
फिलहाल पाकिस्तान आईसीसी के भारत में होने वाले टूर्नामेंट्स में ‘हाइब्रिड मॉडल’ के तहत मुकाबले खेलता है. इस बार उसके सभी मैच श्रीलंका में आयोजित किए जाने हैं. मोहसिन नकवी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बांग्लादेश को भी ऐसी ही छूट मिलनी चाहिए थी. उनके इस बयान को कई लोगों ने भारत पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष माना है. भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है. दोनों टीमें ग्रुप-ए में शामिल हैं.