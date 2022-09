24 सितंबर: ऐतिहासिक जीत के 15 साल, जब धोनी के रणबांकुरों ने जीता था T20 वर्ल्डकप

टीम इंडिया इस वक्त टी-20 वर्ल्डकप 2022 की तैयारियों में जुटी है, करीब एक महीने बाद भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना है. इस बीच एक पुरानी शानदार याद भी सामने आई है, 24 सितंबर की याद. इसी दिन 2007 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात देकर पहले टी-20 वर्ल्डकप पर कब्जा जमाया था. युवा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में यंग टीम इंडिया ने हर किसी को हैरान करते हुए यह कमाल किया था.



गौतम गंभीर बने थे फाइनल के हीरो



टीम इंडिया ने इस फाइनल मैच में पहले बैटिंग की थी, जिसमें भारत की ओर से गौतम गंभीर ने 75 रनों की कमाल की पारी खेली थी. दूसरी ओर विकेट गिर रहे थे, लेकिन गंभीर क्रीज़ पर टिके रहे थे. गौतम गंभीर के अलावा युसूफ पठान (15), रॉबिन उथप्पा (8), युवराज सिंह (14), एमएस धोनी (6), रोहित शर्मा (30) रनों का योगदान भी दिया. भारत ने इस मैच में 157 का स्कोर बनाया था.



श्रीसंत ने पकड़ा था ऐतिहासिक कैच



टीम इंडिया की शुरुआत शानदार हुई थी, पहले ही ओवर में मोहम्मद हफीज़ (1) आउट हो गए थे. उसके बाद कामरान अकमल (0) भी चलते बने, लेकिन इमरान नज़ीर (33) और युनिस खान (24) ने पाकिस्तान की पारी को संभालने की कोशिश की. आखिर में जाकर मिसबाह-उल-हक ने पाकिस्तान को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया और 43 रनों की पारी खेली.



This day, in 2⃣0⃣0⃣7⃣#TeamIndia were crowned World T20 Champions 😎🇮🇳 pic.twitter.com/o7gUrTF8XN