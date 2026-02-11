scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान ने क्यों दी भारत को T20 वर्ल्ड कप मैच बायकॉट की धमकी, मोहस‍िन नकवी ने अब बताई असली वजह

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रमुख मोहसिन नक़वी ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच य की धमकी का मकसद सिर्फ बांग्लादेश को 'इंसाफ और सम्मान' दिलाना था. ICC द्वारा बांग्लादेश को हटाकर स्कॉटलैंड को शामिल करने के फैसले का पाकिस्तान ने विरोध किया. नकवी के अनुसार, जब बांग्लादेश की मांगें मान ली गईं, तब पाकिस्तान ने मैच खेलने का फैसला किया.

Advertisement
X
भारत बहिष्कार की धमकी सिर्फ दबाव की रणनीति थी? PCB चीफ मोहस‍िन नकवी का बड़ा खुलासा (Photo: AP)
भारत बहिष्कार की धमकी सिर्फ दबाव की रणनीति थी? PCB चीफ मोहस‍िन नकवी का बड़ा खुलासा (Photo: AP)

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बायकॉट की धमकी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की बातचीत में कोई शर्त नहीं थी, सिवाय इसके कि बांग्लादेश के साथ हुए 'अन्याय' को सुधारा जाए.

पेशावर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नकवी ने कहा- हमारी बातचीत में बांग्लादेश के अलावा कोई मुद्दा नहीं था. हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि बांग्लादेश को सम्मान मिले और उनके साथ जो अन्याय हुआ था, उसे ठीक किया जाए.

ICC के फैसले से शुरू हुआ विवाद
विवाद तब शुरू हुआ जब ICC बोर्ड वोटिंग के बाद T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया. बांग्लादेश सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टीम को भारत जाने की अनुमति नहीं दी थी. यह फैसला उस समय और संवेदनशील हो गया जब BCCI ने IPL से मुस्तफिजुर रहमान को हटाया.

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan cricket board's u turn on international matches
पाकिस्तान की भारत संग मैच पर यू-टर्न की इनसाइड स्टोरी क्या? देखें
ABHISHEK SHARMA
नामीबिया के खिलाफ अभिषेक शर्मा का खेलना मुश्किल, जानें क्या है वजह
IND VS PAK
पाकिस्तान की ड्रामेबाजी से कितना बदला टीम इंडिया का माहौल? कोच ने किया खुलासा
tim seifert, finn allen
कीव‍ियों के तूफान में उड़ा UAE, सीफर्ट-एलन ने बनाया T20 वर्ल्ड कप में ये महारिकॉर्ड
Pakistan Cricket Team ICC deal
पर्दे के पीछे डील, ICC ने दी PAK को र‍ियायतें , PCB को 'बंद लिफाफे' में क्या मिला?

इस पूरे घटनाक्रम के बाद PCB ने ICC पर 'डबल स्टैंडर्ड' अपनाने का आरोप लगाया था और कहा था कि बांग्लादेश के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं हुआ.

Advertisement

पाकिस्तान ने क्यों दी थी बहिष्कार की धमकी?
नकवी के अनुसार- भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करने की चेतावनी किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत एजेंडे के तहत नहीं थी, बल्कि यह बांग्लादेश के समर्थन में उठाया गया कदम था.

उन्होंने कहा- आपने देखा, बांग्लादेश जो चाहता था, वह मान लिया गया. हमारा कोई निजी उद्देश्य नहीं था. लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ बांग्लादेश से जुड़ा था.

पाकिस्तान का रुख वर्ल्ड कप में क्यों बदला 
PCB चीफ ने बताया कि जैसे ही बांग्लादेश की मांगों को स्वीकार किया गया और यह माना गया कि उनके साथ अन्याय हुआ था, पाकिस्तान सरकार ने अपना फैसला बदला और भारत के खिलाफ मैच खेलने पर सहमति दे दी.नकवी ने कहा- जब उनकी मांगें मान ली गईं और यह स्वीकार किया गया कि उनके साथ गलत हुआ, तब हमने फिर से खेलने का निर्णय लिया. 

क्रिकेट से ज्यादा कूटनीति का मैच
इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर दिखा दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में फैसले सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति भी अहम भूमिका निभाती हैं. भारत-पाकिस्तान मुकाबला अब तय समय पर होगा, लेकिन इसके पीछे चली तनातनी ने टूर्नामेंट को पहले ही सुर्खियों में ला दिया है.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    IPL
    Advertisement