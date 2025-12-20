'गायब हो गया, लेकिन मजबूती से वापसी करेगा...', मैदान में 'बैट शांत' रहने पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर टी20 सीरीज भले ही 3-1 से जीत ली, लेकिन 'मेन इन ब्लू' की कुछ समस्याएं कम नहीं हुई हैं. सबसे चिंता का सबब कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म है. कप्तान सूर्या का इस साल बल्ले से प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और वो एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके. 35 वर्षीय सूर्यकुमार एक समय आईसीसी की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 पर थे, लेकिन अब वो आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं.

साल 2025 में सूर्यकुमार यादव का टी20 इंटरनेशनल में औसत 13.62 से रहा, जो अब तक उनके करियर का सबसे खराब दौर माना जा रहा है. 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवां और आखिरी टी20 मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार ने अपनी फॉर्म पर बात करते हुए कहा कि वह और मजबूत होकर वापसी करेंगे. कप्तान सूर्या ने अपनी टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों की तारीफ की.

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'सीरीज की शुरुआत से ही हमारा फोकस एक खास तरह का क्रिकेट खेलने पर था और हमने उसी पर टिके रहने का फैसला किया. हमने कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की. हम हर विभाग में खुद को खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते थे और नतीजा सबके सामने है. पिछली कुछ सीरीज में शायद यही चीज हमारी कमी थी. हम बिल्कुल ऐसे ही बल्लेबाजी करना चाहते थे, एक बार कोई बल्लेबाज सेट हो जाए, तो फिर रुकना नहीं चाहिए. हमें यही लगातार आक्रामक इरादा चाहिए था और आज वो शानदार तरीके से दिखा.'

आपको हालात का जवाब देना होगा: सूर्यकुमार

सूर्यकुमार यादव कहते हैं, 'हमने गेंदबाजी में भी कुछ अलग प्लान बनाया था. पावरप्ले में बुमराह से एक ओवर करवाना, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करना और फिर डेथ ओवर्स के लिए उन्हें तैयार रखना यही रणनीति थी. वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार जिम्मेदारी निभाई और मौके पर आगे आए. मैच के दौरान कुछ समय हम दबाव में भी थे, चुनौतियाँ आईं. लेकिन क्रिकेट इस बात का खेल है कि आप हालात का जवाब कैसे देते हैं, और खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रतिक्रिया दी.'

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'यह सीरीज चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन बेहद अच्छी भी थी. हमने लगभग वो सब हासिल किया, जो हम चाहते थे. शायद एक ही चीज जो हम पूरी तरह नहीं कर पाए वो था- सूर्यकुमार यादव को बल्लेबाज के रूप में खोजना. लगता है वो कहीं गायब हो गया है. लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वह और मजबूती से वापसी करेगा. एक टीम के तौर पर मैं बहुत खुश हूं. जब-जब हम मुश्किल में पड़े, किसी न किसी खिलाड़ी ने जिम्मेदारी ली और टीम को बाहर निकाला. एक कप्तान के तौर पर इससे ज़्यादा संतोष की बात और क्या हो सकती है.'

साल 2025 में टी20 इंटरनेशनल सूर्यकुमार यादव का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 47 रन रहा, जो उन्होंने सितंबर में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में बनाया था. उनका इस साल स्ट्राइक रेट भी 117.87 रहा, जो टी20 के लिहाज से प्रभावशाली नहीं माना जाता. इस साल सूर्यकुमार ने 21 मैचों की 19 इनिंग्स सिर्फ 218 रन बनाए. सूर्या पिछली 22 पारियों में 50 रन तक नहीं बना सके हैं. हालांकि, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए सूर्यकुमार का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 717 रन ठोके. सूर्या आईपीएल वाली उसी फॉर्म को भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में दोहरा नहीं सके.

