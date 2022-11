SuryaKumar Yadav Scoop Shot: सूर्यकुमार यादव ने सुनाई उस ‘स्कूप शॉट’ की कहानी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव एक अलग लीग में चल रहे हैं, जहां उनकी बल्लेबाजी का हर कोई दीवाना हो गया है. सूर्यकुमार यादव का जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा की गेंद पर लगाया गया स्कूप शॉट टी20 विश्वकप में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस आक्रामक भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि उन्होंने रबड़ बॉल से खेलते हुए इस विशिष्ट शॉट में महारत हासिल की थी.



सूर्यकुमार ने रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर अपने विविधता पूर्ण स्ट्रोक्स से 82000 दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था. उन्होंने 25 गेंदों पर नाबाद 61 रनों की पारी खेली, जिससे भारत ने 5 विकेट पर 186 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था.



इस 32 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी पारी में 4 छक्के और 6 चौके लगाए थे. पारी की आखिरी गेंद पर लगाया गया उनका एक शॉट विशिष्ट था. उन्होंने घुटने के बल पर रिचर्ड नगारवा की ऑफ स्टंप से बाहर की फुलटॉस को स्कूप करके 6 रन के लिए भेज दिया था. रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने उनके इस प्रयास की जमकर प्रशंसा की.

'रबड़ बॉल ने किया असली कमाल...'



टी20 में विश्व के नंबर एक बल्लेबाज सूर्य कुमार ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में कहा, ‘आपको यह समझना होता है कि उस समय गेंदबाज कौन-सी गेंद करने वाला है जो कि उस समय कुछ हद तक पूर्व निर्धारित होता है. मैंने रबड़ बॉल क्रिकेट खेलते हुए इस शॉट का जमकर अभ्यास किया था.’



