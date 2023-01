Suryakumar Yadav T20 Rankings: सूर्यकुमार यादव ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, क्रिकेट के दिग्गजों को पछाड़ा

Suryakumar Yadav T20 Rankings: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव लगातार नई-नई उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हैं. इस समय सूर्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की टी20 रैंकिंग में टॉप पर काबिज हैं. सूर्या ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में फिफ्टी और शतक लगाने के साथ ही अपनी टॉप पोजिशन काफी मजबूत कर ली है.

इसी के साथ अब सूर्यकुमार आईसीसी टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गए हैं. दरअसल, नंबर-1 टी20 बल्लेबाज सूर्या के इस समय 908 पॉइंट्स है. यदि वो 8 अंक और हासिल कर लेते हैं, तो वह आईसीसी रैंकिंग में ऑलटाइम बेस्ट रेटिंग हासिल करने वाले प्लेयर बन जाएंगे.

मलान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे सूर्यकुमार

सूर्यकुमार इस मामले में इंग्लैंड टीम के स्टार प्लेयर डेविड मलान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. मलान ने अब तक सबसे ज्यादा 915 रेटिंग हासिल की है. मलान ने यह उपलब्धि 2020 में हासिल की थी. इस तरह सूर्या उनसे एक कदम आगे निकल जाएंगे और 916 रेटिंग हासिल करते ही वो रिकॉर्ड कायम कर देंगे, जो अब तक कोई हासिल नहीं कर सका.

