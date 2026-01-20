scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अगर रन नहीं बने तो', सूर्या ने न्यूजीलैंड T20 सीरीज से पहले फॉर्म पर दिया बड़ा बयान, बोले-नई प्लान‍िंग करुंगा

IND vs NZ T20I सीरीज से पहले सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि उनकी बल्लेबाजी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो वह फिर से अपनी तैयारियों का आकलन करेंगे. उनका यह बयान बताता है कि वह फॉर्म को लेकर पूरी तरह ईमानदार और जिम्मेदार हैं.

Advertisement
X
सूर्यकुमार यादव ने टी20 सीरीज से पहले अपने फॉर्म पर सख्त बात कही है (Photo: ITG)
सूर्यकुमार यादव ने टी20 सीरीज से पहले अपने फॉर्म पर सख्त बात कही है (Photo: ITG)

भारत-न्यूजीलैंड T20 सीरीज के शुरुआत बुधवार (21 जनवरी) से हो रही है. सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में होना है. इस मुकाबले से ठीक एक द‍िन पहले बुधवार को भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर बड़ा और ईमानदार बयान दिया है. 

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले सूर्या ने कहा कि वह अच्छा महसूस कर रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी भी सही दिशा में जा रही है, लेकिन अगर रन नहीं आए तो वह फिर से ड्रॉइंग बोर्ड पर लौटकर अपनी तैयारियों का आकलन करेंगे.

कुल म‍िलाकर सूर्यकुमार यादव का कहना था क‍ि वह शुरुआत से योजना बनाएंगे और नई प्लान‍िंग करेंगे. आसान भाषा से समझें तो सूर्या का कहना था कि  फिर से मूल बातों पर लौटेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Shreyas and Ishan
Ishan Kishan और Shreyas Iyer में से कौन जीतेगा जंग?
Suryakumar Yadav
13 का एवरेज, 0 फ‍िफ्टी... क्या T20 सीरीज में होगा 'सूर्या-उदय'? प‍िछला साल रहा फ्लॉप
Suryakumar Yadav and Khushi Mukherjee
'सूर्यकुमार करते थे मैसेज', बोलकर फंसी एक्ट्रेस, 100 करोड़ के केस पर तोड़ी चुप्पी
Vaibhav Sooryavanshi and Suryakumar Yadav taking catch
वैभव सूर्यवंशी ने पकड़ा ऐसा गजब कैच, याद आ गए सूर्या, VIDEO
T20 World Cup promo featuring Shafali Verma
'छोरे, छोरियों से कम हैं के...', महिला क्रिकेटर्स ने सूर्या ब्रिगेड को किया चीयर, VIDEO

पिछले कुछ समय से सूर्यकुमार यादव का बल्ला इंटरनेशनल क्रिकेट में उम्मीद के मुताबिक नहीं चला है, लेकिन इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा बनाए रखा है. 

यह भी पढ़ें: 13 का एवरेज, 0 फ‍िफ्टी... क्या न्यूजीलैंड T20 सीरीज में होगा 'सूर्या-उदय'? प‍िछला साल रहा सुपरफ्लॉप

भारत-न्यूजीलैड टी20  सीरीज भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह आगामी बड़े टूर्नामेंट से पहले एक अहम तैयारी का मौका है. ऐसे में सूर्या का फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी होगा.

Advertisement

सूर्यकुमार ने यह भी साफ किया कि वह खुद को लगातार चुनौती देते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी तकनीक और अप्रोच में बदलाव करने से नहीं हिचकते. उनका फोकस सिर्फ रन बनाने पर नहीं, बल्कि टीम की जीत में योगदान देने पर है.

टीम इंडिया के फैन्स को उम्मीद होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सूर्या अपने पुराने आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे और बड़े स्कोर बनाकर आलोचकों को जवाब देंगे.

सूर्या ने साल 2025 में किया फैन्स को न‍िराश 
सूर्या का 2025 में खेले गए टी20 मुकाबलों में प्रदर्शन शानदार नहीं रहा है. उन्होंने 21 मैचों की 19 पार‍ियों में 218 रन 13.62 के एवरेज 123.16 से बनाए. सूर्या न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही पांच मैचों की T20I सीरीज में जोरदार प्रदर्शन करना चाहेंगे.  

सूर्यकुमार के नेतृत्व में भारत का 2024 में जीत प्रतिशत 72 फीसदी से ज्यादा रहा है. पर  टीम की इस  सफलता ने काफी समय तक सूर्या के खराब बल्लेबाजी फॉर्म को ढक द‍िया था, पर अब सूर्या अब वर्ल्ड कप से पहले खुद को साब‍ित करना चाहेंगे. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement