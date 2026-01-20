भारत-न्यूजीलैंड T20 सीरीज के शुरुआत बुधवार (21 जनवरी) से हो रही है. सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में होना है. इस मुकाबले से ठीक एक द‍िन पहले बुधवार को भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर बड़ा और ईमानदार बयान दिया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले सूर्या ने कहा कि वह अच्छा महसूस कर रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी भी सही दिशा में जा रही है, लेकिन अगर रन नहीं आए तो वह फिर से ड्रॉइंग बोर्ड पर लौटकर अपनी तैयारियों का आकलन करेंगे.

कुल म‍िलाकर सूर्यकुमार यादव का कहना था क‍ि वह शुरुआत से योजना बनाएंगे और नई प्लान‍िंग करेंगे. आसान भाषा से समझें तो सूर्या का कहना था कि फिर से मूल बातों पर लौटेंगे.

पिछले कुछ समय से सूर्यकुमार यादव का बल्ला इंटरनेशनल क्रिकेट में उम्मीद के मुताबिक नहीं चला है, लेकिन इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा बनाए रखा है.



भारत-न्यूजीलैड टी20 सीरीज भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह आगामी बड़े टूर्नामेंट से पहले एक अहम तैयारी का मौका है. ऐसे में सूर्या का फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी होगा.

सूर्यकुमार ने यह भी साफ किया कि वह खुद को लगातार चुनौती देते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी तकनीक और अप्रोच में बदलाव करने से नहीं हिचकते. उनका फोकस सिर्फ रन बनाने पर नहीं, बल्कि टीम की जीत में योगदान देने पर है.

टीम इंडिया के फैन्स को उम्मीद होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सूर्या अपने पुराने आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे और बड़े स्कोर बनाकर आलोचकों को जवाब देंगे.

सूर्या ने साल 2025 में किया फैन्स को न‍िराश

सूर्या का 2025 में खेले गए टी20 मुकाबलों में प्रदर्शन शानदार नहीं रहा है. उन्होंने 21 मैचों की 19 पार‍ियों में 218 रन 13.62 के एवरेज 123.16 से बनाए. सूर्या न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही पांच मैचों की T20I सीरीज में जोरदार प्रदर्शन करना चाहेंगे.

सूर्यकुमार के नेतृत्व में भारत का 2024 में जीत प्रतिशत 72 फीसदी से ज्यादा रहा है. पर टीम की इस सफलता ने काफी समय तक सूर्या के खराब बल्लेबाजी फॉर्म को ढक द‍िया था, पर अब सूर्या अब वर्ल्ड कप से पहले खुद को साब‍ित करना चाहेंगे.

