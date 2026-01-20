scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

13 का एवरेज, 0 फ‍िफ्टी... क्या न्यूजीलैंड T20 सीरीज में होगा 'सूर्या-उदय'? प‍िछला साल रहा सुपरफ्लॉप

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी से शुरू हो रही T20I सीरीज वर्ल्ड कप से पहले अहम तैयारी मानी जा रही है. हालांकि टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब बल्लेबाजी टेंशन बनी हुई है. पर घरेलू दबाव और बड़ी उम्मीदों के बीच यह सीरीज सूर्या के लिए निर्णायक साबित हो सकती है.

Advertisement
X
सूर्यकुमार यादव- मौजूदा टी20 फॉर्म खराब...(Photo: ITG)
सूर्यकुमार यादव- मौजूदा टी20 फॉर्म खराब...(Photo: ITG)

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए बुधवार (21 जनवरी) से शुरू हो रही सीरीज कई मायनों में अहम है. एक तो यह 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप से पहले एकमात्र टी20 सीरीज है. वहीं, न्यूजीलैंड संग सीरीज में सूर्यकुमार यादव के फॉर्म का उदय होगा या नहीं? यह भी देखने वाली बात होगी. 

कप्तान सूर्या का साल 2025 में खेले गए टी20 मुकाबलों में प्रदर्शन शानदार नहीं रहा है. उन्होंने 21 मुकाबलों की 19 पार‍ियों में 218 रन 13.62 के मामूली एवरेज 123.16 से बनाए, जो कहीं से भी सूर्या के कैल‍िबर को बयां नहीं करता है. 

उन्होंने तिलक वर्मा को नंबर-3 पर लंबा मौका देने के लिए खुद को नंबर-4 पर भेजा, लेकिन गेंदबाजों ने अब उनकी कमजोरी पकड़ ली है. हार्ड लेंथ पर सीधी गेंदें उन्हें रोक रही हैं और उनकी कलाई की फिटनेस पर भी सवाल उठ रहे हैं.कप्तान का खराब प्रदर्शन ड्रेसिंग रूम में सम्मान को धीरे-धीरे कम करता है, और वर्ल्ड कप से पहले सूर्याकुमार यह स्थिति किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Shreyas and Ishan
Ishan Kishan और Shreyas Iyer में से कौन जीतेगा जंग?
Suryakumar Yadav and Khushi Mukherjee
'सूर्यकुमार करते थे मैसेज', बोलकर फंसी एक्ट्रेस, 100 करोड़ के केस पर तोड़ी चुप्पी
Vaibhav Sooryavanshi and Suryakumar Yadav taking catch
वैभव सूर्यवंशी ने पकड़ा ऐसा गजब कैच, याद आ गए सूर्या, VIDEO
T20 World Cup promo featuring Shafali Verma
'छोरे, छोरियों से कम हैं के...', महिला क्रिकेटर्स ने सूर्या ब्रिगेड को किया चीयर, VIDEO
ABHISHEK SHARMA
पिछले 10 मैच में एक फिफ्टी... वर्ल्ड कप से पहले नंबर-1 बैटर ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन

सूर्या न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही पांच मैचों की T20I सीरीज में अपने आक्रामक बल्लेबाज वाले अंदाज़ को फिर से सामने लाकर कप्तानी को मजबूती देना चाहेंगे. यह सीरीज तीन हफ्ते बाद होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी बड़ी रिहर्सल मानी जा रही है.

Advertisement

2024 में कप्तानी संभालने के बाद से सूर्यकुमार के नेतृत्व में भारत का जीत प्रतिशत 72 फीसदी से ज्यादा रहा है. हालांकि, टीम की इस शानदार सफलता ने काफी समय तक सूर्या की खराब बल्लेबाजी फॉर्म को ढक कर रखा, लेकिन अब यह मुद्दा खुलकर सामने आ चुका है.

सूर्यकुमार यादव अपने  'सुपला शॉट' के लिए मशहूर हैं. इस तरह के शॉट से उन्होंने टी20 में जमकर रन बटोरे हैं और यह उनकी पहचान बन चुका है. हालांकि कभी-कभी यही शॉट उनके लिए जोखिम भरा भी साबित होता है. न्यूजीलैंड सीरीज में टीम को उनसे सिर्फ कप्तानी नहीं, बल्कि वही धमाकेदार बैटिंग भी चाहिए, जिसके लिए वह जाने जाते हैं.

पिछले दो सालों में भारतीय T20 टीम लगभग ऑटोपायलट मोड में रही है. कभी-कभार हार को छोड़ दें तो IPL के अनुभवी और भूमिकाओं को अच्छी तरह समझने वाले खिलाड़ियों की यह टीम लगातार जीतती रही है. लेकिन घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप खिताब बचाने की उम्मीदों का दबाव अब सूर्या पर साफ दिख रहा है.

न्यूजीलैंड की टीम भारत को दे रही सरप्राइज... 
न्यूजीलैंड ने पिछले एक साल में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप और पहली बार द्विपक्षीय ODI सीरीज जीतकर कई रिकॉर्ड बनाए हैं. हालांकि, T20 में सूर्यकुमार की अगुआई में भारत बिल्कुल अलग ही टीम रहा है. भारत ने 25 में से 18 मुकाबले जीते हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा की तेज शुरुआत और वरुण चक्रवर्ती की मिडिल ओवर्स में घातक गेंदबाजी अहम रही है.

Advertisement

न्यूजीलैंड ने 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद 21 में से 13 मुकाबले जीते हैं. डेवोन कॉन्वे, कप्तान मिचेल सेंटनर, जैकब डफी, डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ियों के साथ कीवी टीम मजबूत चुनौती पेश करेगी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement