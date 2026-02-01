scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कप्तान सूर्या ने जीता दिल... न्यूजीलैंड से सीरीज जीतकर इन्हें थमा दी ट्रॉफी, VIDEO

भारतीय टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज जीत सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी. यह ट्रेलर था उस भारतीय टीम का, जो आगामी टी20 वर्ल्ड कप में बड़े नामों से घबराने वाली नहीं है. भारत टी20 वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैम्पियन के तौर पर उतरने जा रहा है.

Advertisement
X
भारत ने न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में 4-1 से हराया. (Photo: PTI)
भारत ने न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में 4-1 से हराया. (Photo: PTI)

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में 46 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की. 31 जनवरी (शनिवार) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 272 रनों का बड़ा टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए कीवी टीम 225 रनों पर सिमट गई.

इस जीत के साथ ही सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने टी20 सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया. भारतीय टीम की टी20 इंटरनेशनल में ये लगातार 9वीं सीरीज जीत रही. टी20 सीरीज जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी रिसीव की, हालांकि इसके बाद उन्होंने जो किया उसने फैन्स का दिल जीत लिया.. कप्तान सूर्या ने ईशान किशन और रिंकू सिंह को ट्रॉफी सौंप दी.

सूर्यकुमार यादव ने उस परंपरा को लगातार बरकरार रखा है, जो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह ने धोनी ने शुरू की थी. इस परंपरा के तहत टीम के युवा खिलाड़ियों को ट्रॉफी थमाई जाती है. धोनी के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभममन गिल, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव ने इस परंपरा को निभाया.

Advertisement

ईशान का तूफानी शतक
तिरुवनंतपुरम टी20 में भारतीय टीम की जीत के हीरो ईशान किशन रहे. ईशान ने सिर्फ 43 गेंदों पर 103 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. ईशान के टी20 इंटरनेशनल करियर का ये पहला शतक रहा. भारत के लिए इस मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी शानदर 63 रनों का योगदान दिया. गेंदबाजी में अर्शदीप ने शानदार कमबैक किया और पांच विकेट झटके.

सम्बंधित ख़बरें

Ishan Kishan
वर्ल्ड कप में टीम इंडिया करेगी विरोधियों पर काउंटर अटैक, न्यूजीलैंड सीरीज ने दिखा दिया ट्रेलर
India's Ishan Kishan celebrates
10 छक्के, 6 चौके... ईशान ने की रिकॉर्ड्स की बारिश, टीम इंडिया ने भी रचा खास कीर्तिमान
India's captain Suryakumar Yadav watches the ball
सूर्या ने रचा इतिहास... टी20I में पूरे किए 3 हजार रन, इस क्रिकेटर का रिकॉर्ड ध्वस्त
India captain Suryakumar Yadav (L) and New Zealand counterpart Mitchell Santner in this frame. (Getty)
टॉस पर प्लेइंग 11 ही भूल गए कप्तान सूर्या, संजू को लेकर किया मजाक, VIDEO
India's Arshdeep Singh (C) celebrates with teammates after taking the wicket of New Zealand's Tim Seifert
पांचवें टी20 में भारत की NZ पर धमाकेदार जीत, सीरीज 4-1 से कब्जाई, ईशान बने जीत के स्टार

भारतीय टीम का आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये आखिरी मुकाबला था. अब भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगामी वर्ल्ड कप में उतरेगी, जो 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में खेला जाना है. भारत को ग्रुप-ए में रखा गया, जिसमें पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया की टीम्स भी हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के ग्रुप मुकाबले
बनाम यूएसए- 7 फरवरी, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
बनाम नामीबिया- 12 फरवरी, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
बनाम पाकिस्तान- 15 फरवरी, आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
बनाम नीदरलैंड्स- 18 फरवरी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement