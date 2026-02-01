कप्तान सूर्या ने जीता दिल... न्यूजीलैंड से सीरीज जीतकर इन्हें थमा दी ट्रॉफी, VIDEO

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में 46 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की. 31 जनवरी (शनिवार) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 272 रनों का बड़ा टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए कीवी टीम 225 रनों पर सिमट गई.

इस जीत के साथ ही सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने टी20 सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया. भारतीय टीम की टी20 इंटरनेशनल में ये लगातार 9वीं सीरीज जीत रही. टी20 सीरीज जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी रिसीव की, हालांकि इसके बाद उन्होंने जो किया उसने फैन्स का दिल जीत लिया.. कप्तान सूर्या ने ईशान किशन और रिंकू सिंह को ट्रॉफी सौंप दी.

सूर्यकुमार यादव ने उस परंपरा को लगातार बरकरार रखा है, जो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह ने धोनी ने शुरू की थी. इस परंपरा के तहत टीम के युवा खिलाड़ियों को ट्रॉफी थमाई जाती है. धोनी के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभममन गिल, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव ने इस परंपरा को निभाया.

ईशान का तूफानी शतक

तिरुवनंतपुरम टी20 में भारतीय टीम की जीत के हीरो ईशान किशन रहे. ईशान ने सिर्फ 43 गेंदों पर 103 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. ईशान के टी20 इंटरनेशनल करियर का ये पहला शतक रहा. भारत के लिए इस मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी शानदर 63 रनों का योगदान दिया. गेंदबाजी में अर्शदीप ने शानदार कमबैक किया और पांच विकेट झटके.

भारतीय टीम का आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये आखिरी मुकाबला था. अब भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगामी वर्ल्ड कप में उतरेगी, जो 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में खेला जाना है. भारत को ग्रुप-ए में रखा गया, जिसमें पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया की टीम्स भी हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के ग्रुप मुकाबले

बनाम यूएसए- 7 फरवरी, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

बनाम नामीबिया- 12 फरवरी, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

बनाम पाकिस्तान- 15 फरवरी, आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

बनाम नीदरलैंड्स- 18 फरवरी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

