एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर पूरे देश में अलग-अलग आवाजें उठ रही हैं. कई लोगों का मानना है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए था. पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों ने भी आवाज उठाई और कहा कि उनके जख्म अभी भी हरे हैं, उनके आंसू थम नहीं रहे हैं.
वहीं अब इस मुकाबले को लेकर यह भी तर्क दिया जा रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) में जिस तरह सुरेश रैना, हरभजन सिंह, शिखर धवन, युवराज सिंह, इरफान पठान, युसूफ पठान जैसे दिग्गज सीनियर्स प्लेयर्स ने किया, वैसा भारतीय टीम क्यों नहीं कर रही है. आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं. क्या मौजूदा टीम के खिलाड़ी बायकॉट नहीं कर सकते?
All Set & Raring To Go 👍 💪— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
It's Match No. 2️⃣ for #TeamIndia 🇮🇳 in #AsiaCup2025 pic.twitter.com/vKUgTJ1HAD
ध्यान रहे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में WCL में इंडिया चैम्पियंस ने पाकिस्तान चैम्पियंस संग मैच खेलने से इनकार कर दिया था. उस टीम में शामिल स्टार क्रिकेटर सुरेश से जब पूछा गया कि आखिर भारतीय टीम ऐसा क्यों नहीं रही है.
aajtak.in से खास बातचीत में रैना ने कहा-दरअसल, पूरे मामले में सरकार की मंजूरी मिली है. BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने भी कहा कि दोनों देशों के बीच केवल मल्टीनेशन टूर्नामेंट में ही मुकाबला होगा. बाइलैटरल सीरीज दोनों देशों के बीच नहीं होगी. जहां तक हमारी बात है तो वह एक तरह से प्राइवेट सीरीज थी, उसमें सभी सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे, जो BCCI के अंडर नहीं आते हैं. ऐसे में हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों हरभजन सिंह, शिखर धवन, युवराज सिंह, इरफान पठान, युसूफ पठान और बाकी सब ने पाकिस्तान संग मैच नहीं खेलने का निर्णय लिया था.
रैना यहीं नहीं रुके और आगे कहा एशिया कप चूंकि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, यह ACC (एशियन क्रिकेट काउंसिल) के अंडर आता है. ऐसे में भारतीय टीम यह मुकाबला खेल रही है. ध्यान रहे ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) इवेंट में ही भारत और पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से भिड़ रहे हैं.
'चिन्नाथाला' के नाम से मशहूर रैना ने कहा- मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर एशिया कप में टीम इंडिया के खिलाड़ियों से पर्सनली पूछा जाता तो कोई भी एशिया कप में नहीं खेलता. कुल मिलाकर यह एक तरह से मजबूरी है क्योंकि BCCI ने इस बात की मंजूरी दे दी है, वहीं यह ACC का टूर्नामेंट है. रैना ने इस बातचीत के दौरान यह भी कहा कि उनको दुख है कि भारत पाकिस्तान संग खेल रहा है. उन्होंने बातचीत के अंत में यह भी कहा कि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर सूर्या की कैप्टंसी में एशिया कप खेल रही भारतीय टीम के किसी भी मौजूदा खिलाड़ी से पाकिस्तान संग मैच खेलने को लेकर उसकी निजी राय पूछी जाती तो वो मना ही करता...
यानी एक बात तो साफ है सुरेश रैना ने जिस तरह भारतीय टीम के एशिया कप में खेलने को लेकर जो बातें बताई हैं, उससे एक बात तो क्लियर है कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों से उनकी व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो पाकिस्तान संग खेलने को कतई तैयार नही है.
भारत vs पाकिस्तान H2H (T20)
कुल मैच: 13, भारत जीता: 9, पाकिस्तान जीता: 3, *टाई:1
*नोट: साल 2007 में भारत-पाकिस्तान के बीच डरबन में हुआ मैच टाई रहा था, जिसे भारत ने बाद में बॉल आउट में जीता था. यह दोनों देशों के बीच पहला टी20 मैच था.
भारत vs पाकिस्तान H2H (T20) एशिया कप
कुल मैच: 3, पाकिस्तान जीता: 1, भारत जीता: 2
भारत vs पाकिस्तान H2H @दुबई
कुल मैच: 3, पाकिस्तान जीता: 2, भारत जीता: 1