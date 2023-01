Sri Lanka Players Accident: इस हालत में घर पहुंचे वे दो श्रीलंकाई खिलाड़ी, जो फील्डिंग के दौरान टकराकर चोटिल हुए थे

Sri Lanka Players Accident: भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच खेले गए तिरुवनंतपुरम वनडे मैच में एक बड़ा हादसा हुआ था. फील्डिंग के दौरान चौका रोकने के चक्कर में बाउंड्री पर श्रीलंका के दो खिलाड़ी जेफरी वेंडरसे और अशेन बंडारा आपस में टकरा गए थे. इस टक्कर के दौरान अशेन बंडारा के घुटने में काफी चोट लग गई और उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर लादकर बाहर ले जाया गया.

इस मैच में भारतीय टीम ने 317 रनों से जीत दर्ज की थी. इसी के साथ टीम इंडिया ने श्रीलंका को सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप भी किया था. इस हार के बाद श्रीलंकाई टीम अपने घर पहुंच गई है. ऐसे में फैन्स के मन में यह सवाल जरूर होगा कि उन दोनों खिलाड़ियों की हालत कैसी है, जो फील्डिंग के दौरान टकराए थे.

दोनों खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर देखा गया

बता दें कि दोनों प्लेयर जेफरी वेंडरसे और अशेन बंडारा की एक फोटो सामने आई है, जिसमें वह एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. उन दोनों के हाथों में बैसाखी (crutches) थी. उनके पैर में पट्टा भी बंधा हुआ था. यानी साफ है कि उनके पैर में चोट लगी है. हालांकि अबतक साफ नहीं हो सका है कि उनको कोई फ्रैक्चर है या नहीं. वह कब तक मैदान में लौट सकेंगे, इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है.

दरअसल, जेफरी वेंडरसे और अशेन बंडारा के बीच यह टकराव भारतीय पारी के दौरान 43वें ओवर की पांचवीं बॉल पर हुआ था. विराट कोहली ने गेंद को स्क्वॉयर लेग एरिया में पुल किया. गेंद को पकड़ने के लिए डीप स्क्वायर लेग (जेफरी वेंडरसे) और डीप मिड विकेट (अशेन बंडारा) के फील्डर दौड़ लगाते हैं. इसी दौरान दोनों के बीच टक्कर हो जाती है.

Not so good scenes from Trivandrum.

भारतीय टीम ने 317 रनों से मैच जीता

इस तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने कोहली और शुभमन गिल की शतकीय पारी के बदौलत श्रीलंका को 391 रनों का टारगेट दिया था. कोहली ने 110 गेंदों पर नाबाद 166 रनों की पारी खेली. जबकि शुभमन गिल ने 116 रनों का योगदान दिया. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 22 ओवरों में 73 रन बनाकर ही ढेर हो गई. इस तरह टीम इंडिया ने यह मैच 317 रनों के अंतर से जीता.