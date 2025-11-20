टीम इंड‍िया की स्टार बैटर और वर्ल्ड कप विजेता स्मृति मंधाना ने सगाई की खबर कन्फर्म कर दी है. उन्होंने अपने जीवन के इस खास पल को शेयर करने करने के ल‍िए शानदार तरीका चुना. उन्होंने इंस्टाग्राम रील शेयर की, जहां उनके साथ टीम इंड‍िया के दूसरे प्लेयर्स भी दिख रहे हैं.

कुल मिलाकर मंधाना का यह अनाउंसमेंट जोरदार रहा. ध्यान रहे मंधाना सिंगर-म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं. मंधाना ने जो रील शेयर की, उसमें उनके साथ जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी भी नजर आईं.



जिसमें सभी ने 2006 में आई फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के गाने “समझो हो ही गया” पर एक सटीक कोरियोग्राफ्ड रील बनाई. अब यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. वीडियो के आखिरी फ्रेम में मंधाना ने कैमरे की ओर उठाकर अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखा दी, जिससे लंबे समय से चल रही सगाई की चर्चाओं पर आधिकारिक मुहर लग गई.

पलाश ने पहले ही दे दी थी हिंट...

इंदौर में अक्टूबर महीने में स्टेट प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम के दौरान पलाश ने स्मृत‍ि संग अपनी र‍िलेशनश‍िप को लेकर संकेत दे दिया था. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इस बात की पुष्ट‍ि नहीं की, पर तब उन्होंने मजाक में कहा था कि स्मृति मंधाना जल्द ही "इंदौर की बहू" बनने वाली हैं.

महिला वर्ल्ड कप में मंधाना ने बिखेरा जलवा

भारत की ऐतिहासिक ICC महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 की जीत के बाद में मंधाना का प्रदर्शन जोरदार था. उन्होंने नौ पारियों में 54.22 के एवरेज से 434 रन बनाए, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जिताने वाली शतकीय पारी भी शामिल थी.

इस दौरान मंधाना वो महिला ODI वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गईं. उन्होंने 2017 में इंग्लैंड में हुए टूर्नामेंट में मिताली राज द्वारा बनाए गए 409 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था.

साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ फाइनल में भी उनका इम्पैक्ट साफ दिखा, जहां उन्होंने और शेफाली वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को जबरदस्त शुरुआत दिलाई. दोनों ने सिर्फ सात ओवर में 50 रन की साझेदारी पूरी कर अफ्रीकी गेंदबाजों पर जोरदार दबाव बना दिया. हालांकि अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ट ने इस वर्ल्ड कप में 470 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं, लेकिन मंधाना का दबदबा पूरे टूर्नामेंट में दिखा.

