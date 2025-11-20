scorecardresearch
 

Feedback

भारतीय क्रिकेटर स्मृत‍ि मंधाना बनेंगी दुल्हन, सगाई पर 'मुन्नाभाई स्टाइल' में लगाई मोहर, देखें मजेदार VIDEO

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक फनी और हल्के-फुल्के अंदाज़ में अपनी सगाई की पुष्टि कर दी है. उन्होंने टीममेट्स के साथ शूट की गई एक रील में डांस करते हुए अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट की. इसके बाद उनका सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
स्मृत‍ि मंधाना ने वीड‍ियो बनाकर अपनी सगाई की पुष्ट‍ि की (Photo: instagram/@smriti_mandhana)
स्मृत‍ि मंधाना ने वीड‍ियो बनाकर अपनी सगाई की पुष्ट‍ि की (Photo: instagram/@smriti_mandhana)

टीम इंड‍िया की स्टार बैटर और वर्ल्ड कप विजेता स्मृति मंधाना ने सगाई की खबर कन्फर्म कर दी है. उन्होंने अपने जीवन के इस खास पल को शेयर करने करने के ल‍िए  शानदार तरीका चुना. उन्होंने इंस्टाग्राम रील शेयर की, जहां उनके साथ टीम इंड‍िया के दूसरे प्लेयर्स भी दिख रहे हैं.  

कुल मिलाकर मंधाना का यह अनाउंसमेंट जोरदार रहा.  ध्यान रहे मंधाना सिंगर-म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं. मंधाना ने जो रील शेयर की, उसमें उनके साथ जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी भी नजर आईं. 

यह भी पढ़ें: IND vs SA: 45 रन बनाकर भी इतिहास रच गईं स्मृति मंधाना, मिताली राज का 8 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

जिसमें सभी ने 2006 में आई फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के गाने “समझो हो ही गया” पर एक सटीक कोरियोग्राफ्ड रील बनाई. अब यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. वीडियो के आखिरी फ्रेम में मंधाना ने  कैमरे की ओर उठाकर अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखा दी, जिससे लंबे समय से चल रही सगाई की चर्चाओं पर आधिकारिक मुहर लग गई.

पलाश ने पहले ही दे दी थी हिंट... 
इंदौर में अक्टूबर महीने में स्टेट प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम के दौरान पलाश ने स्मृत‍ि संग अपनी र‍िलेशनश‍िप को लेकर संकेत दे दिया था. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इस बात की पुष्ट‍ि नहीं की, पर तब उन्होंने मजाक में कहा था कि स्मृति मंधाना जल्द ही "इंदौर की बहू" बनने वाली हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Smriti Mandhana to tie knot with Palash Muchhal on this date
पलाश की होने वाली हैं स्मृति, रोशनी से जगमगाया घर, जश्न मनाने को बेकरार 'टीम इंडिया' 
Shahrukh Khan News
शादी कर रही 35 साल की मशहूर एक्ट्रेस, मुस्ल‍िम देश में लगेगी शाहरुख की मूर्त‍ि 
icha Ghosh of India is congratulated by team mate Harmanpreet Kaur after taking the catch to dismiss Marizanne Kapp of South Africa
भारतीय महिला क्रिकेट टीम में पहली बार होगी विदेशी कोच की एंट्री, रेस में ये नाम आगे  
This is the love of millions of countrymen, PM Modis response.
महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया पर धनवर्षा, CM फडणवीस ने दिया करोड़ों का इनाम 
WPL 2026
WPL में भी खुली इन महिला क्रिकेटर्स की किस्मत, कौन हुआ र‍िटेन... ये 4 स्टार प्लेयर र‍िलीज 
Advertisement

महिला वर्ल्ड कप में मंधाना ने बिखेरा जलवा 
भारत की ऐतिहासिक ICC महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 की जीत के बाद में मंधाना का प्रदर्शन जोरदार था. उन्होंने नौ पारियों में 54.22 के एवरेज से 434 रन बनाए, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जिताने वाली शतकीय पारी भी शामिल थी.

इस दौरान मंधाना वो महिला ODI वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गईं. उन्होंने 2017 में इंग्लैंड में हुए टूर्नामेंट में मिताली राज द्वारा बनाए गए 409 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था. 
यह भी पढ़ें: क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग शादी कर रहा सिंगर, बहन ने किया रिएक्ट, बोलीं- तैयारियां...

साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ फाइनल में भी उनका इम्पैक्ट साफ दिखा, जहां उन्होंने और शेफाली वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को जबरदस्त शुरुआत दिलाई. दोनों ने सिर्फ सात ओवर में 50 रन की साझेदारी पूरी कर अफ्रीकी गेंदबाजों पर जोरदार दबाव बना दिया. हालांकि अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ट ने इस वर्ल्ड कप में 470 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं, लेकिन मंधाना का दबदबा पूरे टूर्नामेंट में दिखा. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement