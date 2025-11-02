IND vs SA: 45 रन बनाकर भी इतिहास रच गईं स्मृति मंधाना, मिताली राज का 8 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में रविवार (2 नवंबर) को भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित इस मैच में भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अच्छी बल्लेबाजी की. स्मृति ने 45 बॉल पर 58 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल रहे.

स्मृति मंधाना को स्पिनर क्लो ट्रायोन ने विकेटकीपर सिनालो जाफ्ता के हाथों कैच आउट कराया. स्मृति ने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी की. स्मृति 45 रनों की पारी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड बना गईं. स्मृति अब महिला वनडे वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बैटर बन गई हैं.

स्मृति मंधाना ने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया. मिताली राज ने साल 2017 के वनडे वर्ल्ड कप में कुल 9 पारियों में 409 रन बनाए थे. फाइनल से पहले स्मृति मंधाना के नाम पर 389 रन थे. यानी उन्हें मिताली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 21 रन चाहिए थे.

स्मृति मंधाना ने यह उपलब्धि फाइनल मैच के पहली इनिंग्स में हासिल कर ली. स्मृति ने इस वर्ल्ड कप में कुल 9 पारियां खेलीं, जिसमें उन्होंने 54.25 की औसत से 434 रन बनाए. स्मृति ने इस दौरान 1 शतक और दो अर्धशतक जड़े. स्मृति से ज्यादा रन मौजूदा वर्ल्ड कप में केवल साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोलवार्ट ने बनाए हैं.

वूमेन्स वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन (भारतीय)

स्मृति मंधाना- 434 रन (9 इनिंग्स, 2025)

मिताली राज- 409 रन (9 इनिंग्स, 2017)

पूनम राउत- 381 रन (9 इनिंग्स, 2017)

हरमनप्रीत कौर- 359 रन (8 इनिंग्स, 2017)

स्मृति मंधाना- 327 रन (7 इनिंग्स, 2022)

मुकाबले की बात करें तो साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने बारिश और ओस को देखते हुए ये फैसला किया. वहीं, भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी पहले गेंदबाजी करना चाहती थीं, लेकिन उनकी टीम को बैटिंग करने के लिए बाध्य होना पड़ा.

