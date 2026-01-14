115 का एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट... न्यूजीलैंड के सामने वनडे में ब्रैडमैन बन जाते हैं शुभमन गिल, भारत में हर बार की है ODI में धुनाई

क्या शुभमन गिल वनडे क्रिकेट (ODI) में भारत की धरती पर न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ डॉन ब्रैडमैन बन जाते हैं? दरअसल, राजकोट वनडे के बाद उनकी पारी जैसे ही खत्म हुई उसके बाद एक ऐसा आंकड़ा सामने आया, जो बेहद चर्चा में हैं.

शुभमन गिल ने वैसे तो ओवरऑल न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ 14 मैचों में 735 रन 66.81 के एवरेज से बनाए हैं. लेकिन उनका न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ वनडे में भारत की धरती पर रिकॉर्ड शानदार है.

शुभमन गिल ने भारत में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. हर बार जब भी न्यूजीलैंड की टीम भारत आई, गिल ने अपने बल्ले से रन बरसाए और मैच का रुख पलट दिया. उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी है और आक्रामकता भी, जो उन्हें खास बनाती है. राजकोट वनडे में भी शुभमन गिल ने अपने बल्ले की चमक ब‍िखेरी.

भारत में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में शुभमन गिल ने अब तक 7 पारियों में 578 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 115.6 का रहा है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए सपना जैसा होता है. इतना ही नहीं, उनका स्ट्राइक रेट 115.36 का रहा, यानी गिल ने तेज़ी से रन भी बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत भी दी.

गिल की सबसे यादगार पारी 208 रन की रही, जो उन्होंने 149 गेंदों में खेली थी. इसके अलावा उन्होंने 112 रन (78 गेंद) और 80* रन (66 गेंद) जैसी शानदार पारियां भी खेलीं. इन पारियों में गिल ने दिखाया कि वे बड़े मैचों में दबाव को कैसे मौके में बदलते हैं.

क्यों न्यूजीलैंड के सामने गिल हैं ब्रैडमैन जैसे

एक तरह से देखा जाए तो शुभमन गिल का प्रदर्शन न्यूजीलैंड के सामने डॉन ब्रैडमैन के लेवल का हो जाता है. क्योंकि डॉन ब्रैडमैन ने भी अपने टेस्ट कर‍ियर में लगभग 100 के एवरेज से रन बनाए थे, वहीं गिल न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ भारत में ऐसा प्रदर्शन करते हैं.

डॉन ब्रैडमैन दुन‍िया के सर्वकाल‍िक महान बल्लेबाज माने जाते हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेल‍िया के लिए खेलते हुए 52 टेस्ट की 80 पारियों में 6996 रन बनाए थे, इस दौरान उनका एवरेज 99.94 का था.

आज के मुकाबले में भी शुभमन गिल ने अपनी फॉर्म जारी रखी. उन्होंने 53 गेंदों में 56 रन बनाए और एक बार फिर साबित किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें खेलना पसंद है. भले ही यह पारी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन टीम को अच्छी शुरुआत देने के लिए काफी अहम रही.

