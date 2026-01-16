scorecardresearch
 
T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में फेरबदल... श्रेयस अय्यर की 2 साल बाद वापसी, रवि बिश्नोई भी स्क्वॉड में

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टी20 स्क्वॉड में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल होने के कारण टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. इसी बीच चयन समिति ने श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को टीम में शामिल कर लिया है.

श्रेयस अय्यर की टी20 टीम में वापसी हुई है. (Photo: Getty)
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को अपने घर पर 21 जनवरी से पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेलनी है. इस टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड में दो बड़े बदलाव किए गए हैं. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण इस टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि तिलक वर्मा भी शुरुआती तीन टी20 मैचों से बाहर हो चुके हैं.

अब इस टी20 सीरीज के लिए स्टार बल्लेबाज श्रेेयस अय्यर और लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. रवि बिश्नोई ने पांचों मैचों के लिए वॉशिंगटन सुंदर को स्क्वॉड में रिप्लेस किया है. वहीं श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर पहले तीन टी20 मुकाबलों में उपलब्ध रहेंगे.

वॉशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में हुए पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय लोअर रिब (पसलियों) में तेज दर्द महसूस हुआ था. स्कैन और विशेषज्ञ डॉक्टर की जांच में साइड स्ट्रेन की चोट की पुष्टि हुई. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम ने उन्हें कुछ दिनों आराम की सलाह दी है, जिसके बाद वे आगे के इलाज के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करेंगे.

दो साल बाद टी20 टीम में श्रेयस अय्यर
दाएं हाथ के बैटर श्रेयस अय्यर दो साल बाद भारतीय टी20 टीम में लौटे हैं. श्रेयस न आखिरी टी20I मैच दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. श्रेयस ने अब तक 51 टी20I मैचों में 30.66 की औसत से 1104 रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल रहे. यदि तिलक वर्मा पूरी तरह फिट नहीं होते हैं, तो श्रेयस को आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी टीम में शामिल किया जा सकता है.

उधर रवि बिश्नोई एक समय टी20 प्रारूप में भारत के सबसे प्रभावशाली स्पिनरों में थे. उनकी आक्रामक गेंदबाजी स्टाइल खासकर मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में मदद करती है. बिश्नोई की वापसी से भारतीय स्पिन विभाग को मजबूती मिलेगी, खासकर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ मिलकर वो बेहतर संयोजन बना सकते हैं. बिश्नोई ने भारत के लिए आखिरी टी20 मुकाबला फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. बिश्नोई अब तक भारत के लिए 42 टी20I में 61 विकेट झटक चुके हैं.

न्यजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत का अपडेटेड स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान) अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन मैच), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

भारत vs न्यूजीलैंड T20 सीरीज का फुल शेड्यूल 
21 जनवरी- पहला टी20, नागपुर 
23 जनवरी- दूसरा टी20, रायपुर 
25 जनवरी- तीसरा टी20, गुवाहाटी 
28 जनवरी- चौथा टी20, विशाखापत्तनम 
31 जनवरी- पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

---- समाप्त ----
