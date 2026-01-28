scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

7 छक्के, 15 बॉल पर फिफ्टी... शिवम दुबे ने वाइजैग T20 में किया धुआं-धुआं, बने कई कीर्तिमान

शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइजैग टी20 मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग से फैन्स का भरपूर मनोरंजन किया. भारतीय टीम ये मैच भले 50 रनों से हारकर गई थी, लेकिन शिवम दुबे की तूफानी इनिंग्स काफी दिनों तक जेहन में रहेगी.

Advertisement
X
वाइजैग में शिवम दुबे ने खेली तूफानी पारी. (Photo: Getty)
वाइजैग में शिवम दुबे ने खेली तूफानी पारी. (Photo: Getty)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 28 जनवरी (बुधवार) को विशाखापत्तनम (वाइजैग) में खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में शिवम दुबे का जलवा देखने को मिला. भारतीय ऑलराउंडर शिवम ने इस मैच में महज 23 गेंदों पर 65 रन बनाए, जिसमें सात छक्के और तीन चौके शामिल रहे. शिवम ने इस दौरान सिर्फ 15 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया.

यह भी पढ़ें: भारत का विजयरथ रुका... वाइजैग टी20 में न्यूजीलैंड ने 50 रनों से हराया, शिवम दुबे की तूफानी पारी बेकार

यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. इस मामले में युवराज सिंह और अभिषेक शर्मा ही शिवम दुबे से आगे हैं. युवराज ने साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया था. वहीं अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के दौरान ही गुवााहटी में 14 बॉल पर पचासा जड़ने में कामयाब रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

ind vs nz
ईशान किशन को क्या हुआ? चौथे T20 मैच से रहे बाहर, अक्षर पर भी आया अपडेट
India's Shivam Dube (L) celebrates after scoring a half-century (50 runs) during the fourth Twenty20 international cricket match between India and New Zealand at the Y.S. Rajasekhara Reddy Cricket Stadium in Visakhapatnam
टीम इंडिया का विजयरथ रुका, वाइजैग T20 में न्यूजीलैंड ने हराया, शिवम की तूफानी पारी बेकार
Rahul Dravid
India की Test Series में हार पर बोले Dravid!
Dravid On Rohit Sharma
Rahul Dravid को आई Rohit Sharma की याद!
Ishan Kishan- Suryakumar Yadav
वाइजैग में टीम इंड‍िया का T20 र‍िकॉर्ड बमबम, ईशान का चला है बल्ला, सूर्या ने क्या किया?

टी20I में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक (गेंदों के आधार पर):
12- युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड, डरबन 2007
14- अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी 2026
15- शिवम दुबे बनाम न्यूजीलैंड, विशाखापत्तनम 2026
16- हार्दिक पंड्या बनाम साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद 2025
17- अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े, 2025

Advertisement

शिवम दुबे ने अपनी तूफानी पारी के दौरान न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी की जमकर खबर ली. सोढ़ी के एक ओवर में 29 रन बनाए, जिसमें 28 रन शिवम के बल्ले से निकले. वहीं एक रन वाइ़ड के चलते आया.वो भारत की पारी का 12वां ओवर था. उस ओवर में सोढ़ी का गेंदबाजी आंकड़ा- 2, 4, Wd, 6, 4, 6, 6  रहा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच किसी टी20I मैच के दौरान एक ओवर में बनाए गए ये दूसरे सबसे ज्यादा रन रहे. साल 2020 में शिवम दुबे ने माउंट माउंगानुई टी20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ओवर में 34 रन लुटाए थे. शिवम का वो अनचाहा रिकॉर्ड अब भी नहीं टूटा है.

टी20I मैच में एक ओवर में बनाए गए सर्वाधिक रन (भारत vs न्यूजीलैंड)
34 रन (गेंदबाज-शिवम दुबे, माउंट माउंगानुई, 2020)
29 रन (गेंदबाज-ईश सोढ़ी, विशाखापत्तनम, 2026)

शिवम दुबे अब भारत की ओर से किसी टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान एक ओवर में सबसे ज्यादा बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ चुके हैं. शिवम दुबे ने ईश सोढ़ी के ओवर में बल्ले से कुल 28 रन बनाए. शिवम ने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है, जिन्होंने साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के दौरान मिचेल स्टार्क के एक ओवर में 28 रन बनाए थे. युवराज सिंह (36 रन) और संजू सैमसन (30 रन) ही केवल शिवम से आगे हैं.

Advertisement

एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बैटर (टी20 अंतरराष्ट्रीय):
36- युवराज सिंह (गेंदबाज- स्टुअर्ट ब्रॉड, डरबन, 2007)
30- संजू सैमसन (गेंदबाज- रिशाद हुसैन, हैदराबाद, 2024)
28- रोहित शर्मा (गेंदबाज- मिचेल स्टार्क, ग्रोस आइलेट, 2024)
28- शिवम दुबे (गेंदबाज- ईश सोढ़ी, विशाखापत्तनम, 2026)

शिवम दुबे ने इस मैच में 282.60 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. 50 ज्यदा की टी20I इनिंग्स में किसी भारतीय बैटर का ये तीसरा सर्वाधिक स्ट्राइक रेट रहा. इस मामले में युवराज सिंह (362.50) और अभिषेक शर्मा (340.00) ही इस मामले में शिवम से आगे हैं.

टी20I पारी में भारत के लिए उच्चतम स्ट्राइक रेट (50+ रन)
362.50- युवराज सिंह (16 गेंदों पर 58 रन) बनाम इंग्लैंड, डरबन, 2007
340.00- अभिषेक शर्मा (20 गेंदों पर 68* रन) बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी
282.60- शिवम दुबे (23 गेंदों पर 65 रन) बनाम न्यूजीलैंड, विशाखापत्तनम, 2026

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement