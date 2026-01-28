India vs New Zealand 4th T20I Live Score: वाइजैग में भारतीय टीम ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज (शुक्रवार) है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला व‍िशाखापत्तनम (वाइजैग) के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में है. मुकाबले में टॉस शाम 6.30 बजे होगा और पहली गेंद शाम 7 बजे फेंकी जाएगी.

भारतीय टीम टी20 सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है. 21 जनवरी दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 48 रनों से जीत हासिल की थी. वहीं रायुपर टी20 में भारत को 7 विकेट से जीत मिली. फिर गुवाहाटी में खेले गए मैच को भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत लिया था. चौथे टी20 मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए स्कोरकार्ड पर क्लिक करें...

भारत की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: डेरिल मिचेल, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जिमी नीशम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जेमिसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड

कुल टी20I मुकाबले: 28

भारत ने जीते: 15

न्यूजीलैंड ने जीते: 10

टाई: 3

भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और हर्षित राणा

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: डेवोन कॉन्वे, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जेमिसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, जिमी नीशम, माइकल ब्रेसवेल, लॉकी फर्ग्यूसन, जकारी फाउलकेस, बेवन जैकब्स.

भारत vs न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में अब तक

पहला टी20, नागपुर: भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया.

दूसरा टी20, रायपुर: भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया

तीसरा टी20, गुवाहाटी: भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया

चौथा टी29, विशाखापत्तनम:

---- समाप्त ----