Shikhar Dhawan Ind Vs Zim: ‘खुशी से नहीं जिया तो...’, कप्तानी जाने के बाद पहली बार बोले शिखर धवन

टीम इंडिया को गुरुवार (18 अगस्त) से जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलनी है. तीन मैच की इस सीरीज़ में भारतीय टीम की अगुवाई केएल राहुल कर रहे हैं. केएल राहुल लंबे वक्त के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं और चोट से उबरकर लौट रहे हैं. पहले इस सीरीज़ के लिए शिखर धवन को कप्तान बनाया गया था, लेकिन फिर केएल राहुल वापस आ गए.

अब जब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच होने को है, तब शिखर धवन ने मीडिया से बात की है इस दौरान उन्होंने कई शानदार बातें कहीं. इतने प्रेशर के बाद भी कैसे नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है, जब इसपर शिखर धवन से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि यह चीज़ें उनको आध्यात्मिकता के माध्यम से आईं.

शिखर धवन ने कहा, 'जैसे हम क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही इसकी भी प्रैक्टिस है. मैं यह बात युवाओं को भी बताने की कोशिश करते हैं. एक क्रिकेटर के तौर पर हम एक सपने को जी रहे हैं, इतने साल से हम खेल रहे हैं तो सपने को खुशी से ही जीना चाहिए.’

टीम इंडिया के उप-कप्तान बोले कि अगर इस सपने को खुशी से नहीं जिया तो फिर क्या फायदा? इसलिए जो भी छोटी-छोटी बातें हैं, उनपर गौर नहीं करते हैं. नकारात्मकता को पास नहीं आने देते हैं और चीज़ को सकारात्मकता में बदल देते हैं.

