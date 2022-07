Shikhar Dhawan IND vs WI Series: क्रिकेट इतिहास में कोई भारतीय कप्तान नहीं कर सका, वह शिखर धवन ने कर दिखाया

Shikhar Dhawan IND vs WI Series: भारतीय क्रिकेट टीम ने शिखर धवन की कप्तानी में वेस्टइंडीज दौरे पर इतिहास रच दिया है. धवन ने अपनी कप्तानी में जो उपलब्धि हासिल की है, उसे कपिल देव सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज भी नहीं पा सके.

दरअसल, धवन की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को उसी के घर में तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है. इस तरह धवन विंडीज को उसी के घर में किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं.

गांगुली की कप्तानी में पहली सीरीज जीती

टीम इंडिया ने सबसे पहले 1983 में वेस्टइंडीज दौरे पर वनडे सीरीज खेली थी. उस पहली सीरीज में भारत को 1-2 से हार मिली थी. इसके बाद 1988 औऱ 1996 में हार मिली. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज में अपनी पहली वनडे सीरीज 2002 में जीती थी. तब सौरव गांगुली कप्तान थे औऱ तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से जीता था.

अब तक भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज दौरे पर यानी कैरेबियाई धरती पर 10 वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसमें चार सीरीज वेस्टइंडीज के नाम रही, वहीं 6 सीरीज भारतीय टीम ने जीती हैं. टीम इंडिया जून 2009 से वेस्टइंडीज में कोई वनडे सीरीज नहीं हारी है.

