सरप्राइज एंट्री पर स्कॉटलैंड का पहला रिएक्शन... T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम ने शुरू की तैयारी

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश की जगह अब आधिकारिक तौर पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है. क्रिकेट स्कॉटलैंड ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि उसकी टीम तुरंत भारत यात्रा की तैयारी में जुट गई है, ताकि टूर्नामेंट से पहले स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खिलाड़ी खुद को ढाल सके.

क्रिकेट स्कॉटलैंड के मुताबिक स्क्वॉड पहले से ही ट्रेनिंग में जुटा हुआ है और 7 फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ी भारत पहुंचकर हालात के अनुसार अभ्यास करेंगे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के हटने के बाद स्कॉटलैंड को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया था. इसके बाद क्रिकेट स्कॉटलैंड ने ICC को एक विशेष धन्यवाद पत्र भेजते हुए इस मौके को स्वीकार किया.

क्रिकेट स्कॉटलैंड की चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रूडी लिंडब्लेड ने बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, 'मुझे ICC की ओर से पत्र मिला, जिसमें हमारी पुरुष टीम से टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पूछा गया था और हमने इसे स्वीकार कर लिया है. हम इस आमंत्रण के लिए ICC के आभारी हैं। यह स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों के लिए करोड़ों दर्शकों के सामने वैश्विक मंच पर खेलने का शानदार मौका है. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि यह अवसर असाधारण और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में मिला है.'

ट्रूडी लिंडब्लेड ने यह भी बताया, 'हमारी टीम पिछले कुछ हफ्तों से आने वाले दौरों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास कर रही है और अब जल्द ही भारत पहुंचकर परिस्थितियों के अनुरूप तैयारी करेगी, ताकि इस बेहतरीन ICC टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके.' स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के विकल्प के तौर पर शुक्रवार को दुबई में हुई ICC की अहम बैठक के बाद चुना गया. इस बैठक की अध्यक्षता ICC चेयरमैन जय शाह ने की थी.

बांग्लादेश ने इससे पहले सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टूर्नामेंट का बहिष्कार करने का फैसला ICC को बता दिया था और यह भी दावा किया था कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया. अंतिम कोशिश के तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने ICC से आग्रह किया था कि मामला विवाद समाधान कमेटी को भेजा जाए, लेकिन कमेटी ने साफ कर दिया कि वह अपील मंच के रूप में काम नहीं कर सकती, इसके बाद ICC को अपना अंतिम फैसला लागू करने का रास्ता मिल गया. बांग्लादेश के अपने फैसले पर अड़े रहने के बाद ICC ने उन्हें टूर्नामेंट से हटाकर स्कॉटलैंड को शामिल करने का निर्णय लिया.

ICC रैंकिंग के आधार पर मिली एंट्री

स्कॉटलैंड को ICC रैंकिंग के आधार पर चुना गया, भले ही उन्होंने यूरोपीय क्वालिफिकेशन के जरिए सीधे जगह नहीं बनाई थी. स्कॉटलैंड इससे पहले छह टी20 वर्ल्ड कप खेल चुका है. 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमों को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि वे सुपर-8 में जगह नहीं बना सका था. बांग्लादेश के हटने के बाद स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उनके साथ इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल शामिल हैं. क्रिकेट स्कॉटलैंड की तरफ से जल्द ही 15 सदस्यीय टीम घोषित किए जाने की उम्मीद है

स्कॉटलैंड के टी20 वर्ल्ड कप मैच

7 फरवरी: बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता

9 फरवरी: बनाम इटली, कोलकाता

14 फरवरी: बनाम इंग्लैंड, कोलकाता

17 फरवरी: बनाम नेपाल, मुंबई

