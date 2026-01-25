'T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना स्वीकार...', ICC के फैसले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के उस फैसले को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है. आईसीसी ने पुष्टि की थी कि भारत और श्रीलंका में अगले महीने होने वाले इस टूर्नामेंट में अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड हिस्सा लेगा.

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए BCB ने कहा कि वह आईसीसी बोर्ड के अंतिम फैसले का सम्मान करता है, भले ही उसकी मांगों को नहीं माना गया. आईसीसी की ओर से बांग्लादेश के मैच किसी अन्य देश में शिफ्ट करने या ग्रुप बदलने से इनकार के बाद बोर्ड के पास इस फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.

बीसीबी मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने कहा कि इस स्थिति तक पहुंचने से पहले बोर्ड ने हर संभव कोशिश की. उन्होंने कहा, 'हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. हम आईसीसी बोर्ड का पूरा सम्मान करते हैं. बोर्ड की बहुमत राय यह थी कि मैच को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता. इसके बाद भी हमने अपने स्तर पर अनुरोध किए, लेकिन जब वे इसे करने को तैयार नहीं हैं, तो हमारे पास और कुछ करने को नहीं बचता.'

बांग्लादेश अब अपील नहीं करेगा

बांग्लादेश लगातार यह रुख अपनाता रहा कि टीम के लिए भारत यात्रा सुरक्षित नहीं है और इस रुख को बांग्लादेश सरकार की सलाह का भी समर्थन हासिल था. अमजद हुसैन ने पुष्टि की कि अब बीसीबी ने आईसीसी के फैसले को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और किसी भी तरह की अपील या मध्यस्थता की प्रक्रिया में नहीं जाएगा.

उन्होंने कहा, 'हमने ICC बोर्ड के फैसले को स्वीकार कर लिया है. ICC ने साफ कहा है कि हम न तो भारत जाकर खेल सकते हैं और ना ही हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जा सकते हैं. ऐसे में हम किसी अलग मध्यस्थता या अन्य प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं. हमने सरकार से बात की है. सरकार का कहना है कि वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना हमारे खिलाड़ियों, पत्रकारों और टीम के साथ जाने वाले सभी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होगा.'

बांग्लादेश के बाहर होने की औपचारिक पुष्टि तब हुई, जब ICC ने दुबई में हुई एक अहम बैठक के बाद BCB को पत्र भेजा. इस बैठक की अध्यक्षता ICC चेयरमैन जय शाह ने की थी. आखिरी प्रयास के तौर पर BCB ने मामले को ICC की विवाद समाधान कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन कमेटी ने स्पष्ट किया कि वह अपील मंच के रूप में काम नहीं कर सकती. इसके बाद ICC के फैसले पर मुहर लग गई.

BCB ने ICC के सामने दो विकल्प रखे थे:

1. बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए.

2. टीम को ग्रुप-C से किसी अन्य ग्रुप में स्थानांतरित किया जाए.

हालांकि, आईसीसी बोर्ड ने दोनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया. बोर्ड पहले ही तय कर चुका था कि अगर बांग्लादेश सरकार भारत यात्रा की अनुमति नहीं देती है, तो टीम को टूर्नामेंट से बदला जाएगा.

तनाव उस वक्त और बढ़ गया, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने को कहा. बांग्लादेश में इसे एक बड़ा संकेत माना गया, जिसने बोर्ड के रुख को और सख्त कर दिया. आईसीसी की स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा में यह निष्कर्ष निकला था कि भारत में किसी भी टीम के लिए कोई विशेष खतरा नहीं है.

इसके बावजूद बांग्लादेशी बोर्ड खिलाड़ियों, अधिकारियों, मीडिया और समर्थकों की सुरक्षा को लेकर अड़ा रहा. किसी समझौते पर सहमति ना बनने के बाद ICC ने अंततः स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल करने का फैसला किया, जिससे लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद खत्म हुआ, लेकिन बांग्लादेश के भीतर BCB की भूमिका पर सवाल और तेज हो गए हैं.

