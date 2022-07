Sanju Samson IND vs WI T20 Series: केएल राहुल की जगह इस प्लेयर को किया रिप्लेस, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगा टी20 सीरीज

Sanju Samson IND vs WI T20 Series: पहले सर्जरी और उसके बाद कोरोना संक्रमण के कारण टीम इंडिया के स्टार ओपनर केएल राहुल वेस्टइंडीज दौरे से बाहर हो गए हैं. अब उनकी जगह टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है.

इस बात की जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने खुद दी है. बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए सेलेक्टेड इंडियन स्क्वॉड से केएल राहुल का नाम हटा दिया है. साथ ही संजू सैमसन का नाम शामिल भी कर लिया है.

पहला मैच आज ही खेला जाएगा

बता दें कि टीम इंडिया को विंडीज दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलना है. इसका पहला मुकाबला आज (29 जुलाई) रात 8 बजे से त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा. हाल ही में शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को उसी के घर में तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है. संजू को विंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया था, लेकिन टी20 स्क्वॉड में मौका नहीं मिला था. मगर अब राहुल की जगह उनकी फिर टीम में एंट्री हुई है.

Sanju Samson Added To India T20I Squad As KL Rahul's Replacement for India vs West Indies T20 Series.#SanjuSamson #klrahul #IndvsWI @IamSanjuSamson



