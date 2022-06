Sanjay Manjrekar Tweet On Virat Kohli: 'कोहली को एक टेस्ट और..', विराट को लेकर संजय मांजरेकर का 10 साल पुराना ट्वीट वायरल

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में 11 साल हो गए हैं. विराट कोहली ने 20 जून 2011 को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपना डेब्यू किया था. आज फैन्स विराट कोहली की इस उपलब्धि को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बीच पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर का 10 साल पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है.

दरअसल, संजय मांजरेकर ने साल 2012 में ट्वीट किया था जिसमें विराट कोहली की टीम इंडिया में जगह पर सवाल खड़े किए थे. अब 10 साल बाद फैन्स उस ट्वीट को फिर से याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि विराट कोहली ने कहां से कहां तक का सफर तय किया है.

I would still drop VVS & get rohit in for next test.Makes long term sense. give virat 1 more test..just to be sure he does not belong here.