T20 वर्ल्ड कप से पहले 'सलाम क्रिकेट', आजतक के मंच पर दिग्गज बताएंगे टीम इंडिया का गेमप्लान

भारत के सबसे बड़ा हिंदी न्यूज चैनल आजतक ने एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों के लिए भव्य मंच सजाया है. आजतक एक खास इवेंट 'सलाम क्रिकेट' पेश करने जा रहा है, जहां भारतीय क्रिकेट के सबसे सम्मानित और दिग्गज नाम एक साथ नजर आएंगे. 5 फरवरी (गुरुवार) को होने वाला यह इवेंट आगामी आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया की तैयारियों पर गहन और बेबाक विश्लेषण पेश करेगा.

'सलाम क्रिकेट' को ग्लोबल टूर्नामेंट से पहले पक्की तैयारी के तौर पर तैयार किया गया है. यहां खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म, संभावित टीम कॉम्बिनेशन, मैदान पर रणनीति और बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने की क्षमता जैसे अहम मुद्दों पर गहरी चर्चा होगी. यह पहल आजतक की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वह दर्शकों को भरोसेमंद, तथ्यपरक और असरदार स्पोर्ट्स जर्नलिज्म दे.

इस खास मंच पर टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आकर्षण का केंद्र रहेंगे. पिछले टी20 वर्ल्ड कप मे विजेता टीम के सदस्य रहे पंत अपने क्रिकेट सफर, आधुनिक क्रिकेट की चुनौतियों, दबाव में लीडरशिप और टॉप लेवल पर परफॉर्म करने के अनुभव साझा करेंगे. तेज गेंदबाजी की बारीकियों को मोहित शर्मा, ईशांत शर्मा और उमेश यादव समझाएंगे. ये तीनों आज के तेजी से बदलते टी20 क्रिकेट में पेस, स्विंग और एडाप्टेबिलिटी पर रोशनी डालेंगे.

वहीं, मदन लाल, अतुल वासन और चेतन शर्मा जैसे दिग्गज भारत की समृद्ध बॉलिंग विरासत को याद करते हुए ऐसे किस्से और अनुभव साझा करेंगे, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. 'लिटिल मास्टर' सुनील गावस्कर का विशेष सत्र तकनीक, मानसिक मजबूती और क्रिकेट के विकास पर अनमोल दृष्टिकोण पेश करेगा.

इसके अलावा वर्ल्ड कप विजेता हरभजन सिंह, सुरेश रैना और युजवेंद्र चहल बताएंगे कि विश्व मंच पर सफल होने के लिए किस तरह की सोच और मानसिकता की जरूरत होती है. कार्यक्रम का समापन एक हाई-प्रोफाइल पैनल के साथ होगा, जहां क्रिकेट के दिग्गज भारत के आगे के रास्ते और दोबारा चैम्पियन बनने की संभावनाओं पर मंथन करेंगे.

'सलाम क्रिकेट' के जरिए आज तक एक बार फिर अपनी उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है, जिसने हिंदी न्यूज में कई बेंचमार्क स्थापित किए हैं. भरोसे की नींव और इनोवेशन की ताकत के साथ, आज तक लगातार दर्शकों तक दमदार, विश्वसनीय और मायने रखने वाला कंटेंट पहुंचाता आ रहा है.

'सलाम क्रिकेट' का पूरा शेड्यूल:

14:00-14:45 पन्तास्टिक परफॉर्मर

ऋषभ पंत, वर्ल्ड चैम्पियन (2024)

14:45-15:30: सुल्तान ऑफ स्विंग

मोहित शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

ईशांत शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

उमेश यादव, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

15:30-16:15: जांबाज गेंदबाज!

मदन लाल, वर्ल्ड चैम्पियन (1983)

अतुल वासन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

चेतन शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

16:15-16:45: लेजेंड्स स्पीक

सुनील गावस्कर, वर्ल्ड चैम्पियन (1983)

16:45-17:30: जीत की कहानी, चैम्पियन्स की जुबानी

हरभजन सिंह, वर्ल्ड चैम्पियन (टी-20, 2007)

सुरेश रैना, वर्ल्ड चैम्पियन (2011)

युजवेंद्र चहल, वर्ल्ड चैम्पियन (टी-20, 2007)

17:30-18:30: हाई टी

18:30-19:30: कौन बनेगा चैम्पियन?

सुनील गावस्कर, वर्ल्ड चैम्पियन (1983)

हरभजन सिंह, वर्ल्ड चैम्पियन (टी-20, 2007)

सुरेश रैना, वर्ल्ड चैम्पियन (2011)

मदन लाल, वर्ल्ड चैम्पियन (1983)

चेतन शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

युजवेंद्र चहल, वर्ल्ड चैम्पियन (टी-20, 2007)

मोहित शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

उमेश यादव, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

