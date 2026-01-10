सचिन तेंदुलकर का 'अलग' रिकॉर्ड खतरे में! जो रूट ने घटाया फासला... क्या 2026 में ध्वस्त होंगे ये 2 महाकीर्तिमान?

Joe Root vs Sachin Tendulkar comparison: जनवरी 2011 की बात है, सच‍िन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ केपटाउन में अपना 51वां शतक जड़ा. नवंबर 2013 को मुंबई में 200वां टेस्ट क्रिकेट खेला, जो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में फाइनल शो रहा.

और पढ़ें

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ उस मुकाबले में सच‍िन ने 74 रन बनाए और इसके साथ ही 'क्रिकेट के भगवान', 'मास्टर ब्लास्टर', 'ल‍िट‍िल मास्टर' जैसे अनग‍िनत नामों से मशहूर सच‍िन रमेश तेंदुलकर का सफर 40 साल की उम्र में खत्म हो गया. कुल म‍िलाकर क्रिकेट का एक युग खत्म हो गया.

अपने पीछे सच‍िन तेंदुलकर रिकॉर्डों की ऐसी व‍िरासत छोड़कर गए, जिसे देख उस समय लगा कि उनके कई रिकॉर्ड टूटने नामुमक‍िन होंगे. पहला था वनडे क्रिकेट में सर्वाध‍िक रन का, दूसरा था टेस्ट क्रिकेट में सर्वाध‍िक रन का, और इसके साथ ही इन दोनों फॉर्मेट में शतक का. सच‍िन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट को अलव‍िदा कहा तो 463 वनडे में उनके नाम 18426 रन 49 शतक थे.

सच‍िन का सबसे ज्यादा वनडे रनों का रिकॉर्ड अब भी बरकरार है, लेकिन वनडे शतकों का कीर्तिमान ध्वस्त हो चुका है. विराट कोहली 308 वनडे मैचों में 14557 रन बना चुके हैं, और ठीक अपने आदर्श से पीछे हैं, जबक‍ि उनके शतक 53 हैं.

Advertisement

A trip down nostalgia lane as beautiful as any of the straight drives @sachin_rt played in this innings 💙

You do not want to miss reliving the master's epic 146 in Cape Town, his 51st and final Test 💯 🫶

Tune-in to the 1st #SAvIND Test

TUE, DEC 26, 12:30 PM | Star Sports pic.twitter.com/xEuhjXhenM — Star Sports (@StarSportsIndia) December 24, 2023

सच‍िन का रिकॉर्ड कैसे जो रूट तोड़ेंगे?

टेस्ट क्रिकेट में सच‍िन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड पर खतरा मंडरा रहा है. सच‍िन से ठीक पीछे इंग्लैंड टीम के स्टार बल्लेबाज जो रूट हैं. उनके 163 टेस्ट में हैं 13943 रन हैं. वहीं सच‍िन के 200 टेस्ट में 15921 रन थे.

सच‍िन तेंदुलकर से जो रूट महज 1,978 रन हैं पीछे और उनकी उम्र 35 साल ऐसे में वो कम से कम 3 या 4 या 5 साल और खेलेंगे और इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं. रूट मुख्यत: टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं. ज‍िस तरह का प‍िछले कुछ सालों में उनका प्रदर्शन रहा है, वो आने वाले सालों में सच‍िन का टेस्ट क्रिकेट का रनों का रिकार्ड तोड़ सकते हैं.

वहीं रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं. सच‍िन के टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक हैं. वहीं रूट के 41 शतक हो चुके हैं.

5 सालों में कैसा रहा है जो रूट का टेस्ट में प्रदर्शन

जो रूट ने प‍िछले 5 सालों (2020 से अब तक) में टेस्ट क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने इन 5 सालों में कुल 74 टेस्ट की 134 पार‍ियों में 24 शतक और 21 अर्धशतक और 6584 रन जड़े हैं. जो इस दरम्यान सबसे ज्यादा है. यही वजह है कि वो सच‍िन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब आ चुके हैं.

Advertisement

अब सवाल है कि क्या सच‍िन तेंदुलकर का टेस्ट रिकॉर्ड (सबसे ज्यादा टेस्ट रन और सबसे ज्यादा टेस्ट शतक) जो रूट इस साल (2026) में तोड़ देंगे, तो जवाब है शायद नहीं... क्योंकि इस साल इंग्लैंड को 6 टेस्ट मैच खेलने हैं, इस तरह रूट को 12 पार‍ियां खेलनी हैं. सच‍िन से वो अभी 1978 रन पीछे हैं, ऐसे में यह रिकॉर्ड फ‍िलहाल टूटना मुश्क‍िल है.

कुछ साल पीछे चलते हैं.... पाकिस्तान के मोहम्मद युसूफ ने टेस्ट क्रिकेट के इत‍िहास में एक कैलेंडर ईयर (2006) में 11 टेस्ट की 19 पार‍ियां खेलीं और 1788 रन जड़े, तब उनका एवरेज 99.33 था और उन्होंने 9 शतक ठोके. ऐसे में जो रूट ऐसा कारनामा केवल 6 और टेस्ट में कर पाएंगे, यह फ‍िलहाल तो मुश्क‍िल है, हालांकि 2027 में वो जरूर सच‍िन तेंदुलकर को पछाड़ देंगे.

सच‍िन तेंदुलकर vs जो रूट (टेस्ट क्रिकेट में)

सचिन ने ज्यादा मैच खेले (200)

सचिन के कुल रन भी ज्यादा हैं (15,921)

जो रूट के रन कम हैं (13943), लेकिन उनका औसत बेहतर है. जो रूट का औसत लगभग 51 है, वहीं सचिन का औसत लगभग 53

सचिन के नाम 51 शतक, रूट के नाम 41 शतक हैं. सच‍िन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 248* तो रूट का 254 है.

---- समाप्त ----