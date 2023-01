Dewald Brevis SA T20: अफ्रीकी लीग के पहले ही मैच में जूनियर ABD का तूफान, उड़ाए 5 छक्के

इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर एक और टी-20 लीग की शुरुआत हो गई है. साउथ अफ्रीका में नई टी-20 लीग 10 जनवरी से शुरू हुई. पहला मैच पार्ल रॉयल्स और मुंबई इंडियंस केपटाउन के बीच खेला गया, जिसमें केपटाउन की टीम ने बाजी मार ली. टूर्नामेंट के पहले ही मैच में जूनियर एबीडी यानी डेवाल्ड ब्रेविस का जलवा देखने को मिला.

डेवाल्ड ब्रेविस ने इस मैच में ओपनिंग की और सिर्फ 41 बॉल में 70 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने चार चौके और पांच छक्के जमाए. डेवाल्ड ने अपनी पारी में करीब 170 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और विरोधी टीम को पस्त कर दिया. इसी पारी के दमपर मुंबई इंडियंस केपटाउन ने 8 विकेट से जीत भी दर्ज की.

अगर मैच की बात करें तो पार्ल रॉयल्स ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 142/7 का स्कोर बनाया. डेविड मिलर की कप्तानी वाली इस टीम की ओर से जॉस बटलर ने 51 रनों की पारी खेली, डेविड मिलर ने भी 31 बॉल में 42 रन बनाए. 143 रनों का पीछा करने उतरी केपटाउन की टीम ने 16वें ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया.

