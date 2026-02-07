W,W,W… वेस्टइंडीज के इस गेंदबाज ने मचाई सनसनी, टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेकर पलटा पूरा मैच

वेस्टइंडीज ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान का शानदार आगाज किया. 7 फरवरी (शनिवार) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए ग्रुप-सी के मुकाबले में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रनों से हराया. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रोमैरियो शेफर्ड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक ले ली. टूर्नामेंट के इतिहास में यह 10वीं हैट्रिक रही, जबकि शेफर्ड ऐसा करने वाले नौवें खिलाड़ी बन गए. पैट कमिंस के नाम पर टी20 वर्ल्ड कप में दो हैट्रिक दर्ज हैं.

रोमारियो शेफर्ड ने 17वें ओवर में लगातार तीन गेंदों पर मैथ्यू क्रॉस, माइकल लिस्क और ओलिवर डेविडसन को आउट कर यह खास उपलब्धि हासिल की. इसके बाद उन्होंने उसी ओवर में सफयान शरीफ को भी पवेलियन भेजते हुए चौथा विकेट अपने नाम किया और स्कॉटलैंड की पारी को पूरी तरह झकझोर दिया.

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की पहली हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने ली थी. उन्होंने 2007 के टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में शाकिब अल हसन, मशरफे मुर्तजा और आलोक कपाली को लगातार गेंदों पर आउट कर

इतिहास रचा था.

टी20 विश्व कप में हैट्रिक

ब्रेट ली बनाम बांग्लादेश, केपटाउन, 2007;

कर्टिस कैम्फर बनाम नीदरलैंड, अबू धाबी, 2021 (4 में से 4)

वानिंदु हसारंगा बनाम साउथ अफ्रीका, शारजाह, 2021

कगिसो रबाडा बनाम इंग्लैंड, शारजाह, 2021

कार्तिक मेयप्पन बनाम श्रीलंका, जिलॉन्ग, 2022

जोश लिटिल बनाम न्यूजीलैंड, एडिलेड, 2022

पैट कमिंस बनाम बांग्लादेश, नॉर्थ साउंड, 2024

पैट कमिंस बनाम अफगानिस्तान, अर्नोस वेले, 2024

क्रिस जॉर्डन बनाम अमेरिका, ब्रिजटाउन, 2024

रोमारियो शेफर्ड बनाम स्कॉटलैंड, कोलकाता, 2026

रोमारियो शेफर्ड की इस शानदार गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज को मैच में जीत दिलाई. साथ ही टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ही रोमांच बढ़ा दिया. शेफर्ड ने टी20 इंटरनेशनल में दूसरी बार हैट्रिक ली है. फुल मेम्बर्स (FM) टीम की ओर से ऐसा करने वाले वे चौथे गेंदबाज हैं. शेफर्ड से पहले लसिथ मलिंगा, टिम साउदी और पैट कमिंस ही ऐसा कर पाए थे.

टी20I में दो हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज (FM टीमें)

लसिथ मलिंगा (श्रीलंका)

टिम साउदी (न्यूजीलैंड)

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया)

रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज)

वेस्ट इंडीज के लिए टी20I हैट्रिक

जेसन होल्डर बनाम इंग्लैंड, ब्रिजटाउन, 2022;

रोमारियो शेफर्ड बनाम बांग्लादेश, चटोग्राम, 2025

शमर स्प्रिंगर बनाम अफगानिस्तान, दुबई, 2026

रोमारियो शेफर्ड बनाम स्कॉटलैंड, कोलकाता, 2026.

रोमारियो शेफर्ड ऐसे दूसरे वेस्टइंडीज के गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप मैच में पांच विकेट चटकाए. शेफर्ड से पहले अकील हुसैन ही ऐसा कर पाए थे.

टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के लिए 5 विकेट

5/11- अकील हुसैन बनाम युगांडा, प्रोविडेंस, 2024

5/20- रोमारियो शेफर्ड बनाम स्कॉटलैंड, कोलकाता, 2026.

