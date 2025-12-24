scorecardresearch
 
ऑफिस से ली छुट्टी, छात्रों ने बंक किए कॉलेज... रोहित शर्मा को देखने के लिए जयपुर का जोश हाई, VIDEO

जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले में रोहित शर्मा को देखने के लिए लोगों ने ऑफिस और कॉलेज तक छोड़ दिए. वर्किंग डे पर 20 हजार से ज्यादा दर्शकों के सामने रोहित ने 155 रन की शानदार पारी खेली. यह दिन किसी रिकॉर्ड या चयन की बहस का नहीं, बल्कि रोहित शर्मा और उनके फैंस के जश्न का दिन बन गया.

रोहित शर्मा की बैटिंग देखने उमड़ा जयपुर (Photo: ITG)
राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार की दोपहर कुछ अलग ही नज़ारा था. गुलाबी नगरी के लोगों के लिए यह आम वर्किंग डे नहीं, बल्कि क्रिकेट का त्योहार बन गया. मौका था विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले में रोहित शर्मा को बल्लेबाज़ी करते देखने का. सवाई मानसिंह स्टेडियम में रोहित शर्मा ने वही किया, जिसके लिए उन्हें ‘हिटमैन’ कहा जाता है- छक्कों-चौकों की बरसात और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन.

धीरे-धीरे खचाखच भर गया स्टेडियम

जब सिक्किम के खिलाफ मुंबई के मैच की शुरुआत हुई तो स्टेडियम में ज्यादा भीड़ नहीं थी. लेकिन धीरे-धीरे भीड़ बढ़ने लगी और फैन्स के शोर से सवाई मान सिंह स्टेडियम गूंज उठा. लोग हिटमैन के नाम के नारे लगा रहे थे. उन्हें गेदबाजी में लाने की भी मिन्नतें कर रहे थे. लेकिन रोहित ने किसी को निराश नहीं किया और जब बैटिंग के लिए उतरे तो छक्के-चौकों की बाढ़ आ गई. 

किसी ने स्कूल छोड़ा तो किसी ने ऑफिस से ली छुट्टी 

क्रिसमस ईव पर रोहित शर्मा ने सिक्किम के गेंदबाज़ों के खिलाफ पुल शॉट, शानदार लॉफ्टेड सिक्स और स्वीप्स से मैदान को अपना निजी मंच बना लिया. लगभग 20 हजार से ज्यादा दर्शक, वो भी एक वर्किंग डे पर, मुफ्त एंट्री के साथ स्टेडियम पहुंच गए. किसी ने ऑफिस से छुट्टी ली, किसी ने कॉलेज बंक किया और यहां तक कि राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के कर्मचारी भी बालकनी से मैच देखने से खुद को रोक नहीं पाए.

फैन्स का दिन बन गया
 
रोहित की यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक लाइव कॉन्सर्ट जैसी लग रही थी. दर्शक मानो अपने पसंदीदा सिंगर को हिट गानों की झड़ी लगाते देख रहे हों. यह किसी चयनकर्ता को जवाब देने या किसी ‘स्टार कल्चर’ बहस का मुद्दा नहीं था. यह बस रोहित शर्मा और उनके फैंस का दिन था.

सुबह 9 बजे से ही सवाई मानसिंह स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कों पर भीड़ दिखने लगी थी. स्टेडियम का करीब 80 फीसदी हिस्सा सुबह ही भर चुका था. जैसे ही ‘मुंबई चा राजा रोहित शर्मा’ के नारे गूंजे, माहौल और गर्म हो गया. जब यह पता चला कि मुंबई पहले फील्डिंग कर रही है, तो कुछ दर्शक यह दुआ करते दिखे कि सिक्किम अच्छी बल्लेबाज़ी करे ताकि रोहित को लंबा खेलने का मौका मिले.

मैच के दौरान कुछ फैन्स ने मज़ाकिया अंदाज़ में चिल्लाना भी शुरू किया- 'गंभीर किधर है, देख रहा है ना?. रोहित ने हमेशा की तरह हाथ उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और ध्यान फिर बल्लेबाज़ी पर लगाया.

सिक्किम ने 236 रन बना दिए, और इसके बाद स्टेडियम पूरी तरह भर गया. कुछ लोग तो स्पोर्ट्स काउंसिल की इमारत की छत पर बैठकर मैच देखने का जोखिम भी उठाते दिखे. जैसे ही रोहित ने पहला शानदार पुल शॉट खेला, स्टेडियम का शोर आसमान छूने लगा.

62 गेंदों में हिटमैन का शतक

सिक्किम के गेंदबाज़ रोहित के सामने पूरी तरह दबाव में दिखे. ढीली गेंदों का रोहित ने भरपूर फायदा उठाया. उन्होंने केवल 62 गेंदों में शतक पूरा किया और 91 गेंदों में 150 रन भी पार कर लिए. कुल मिलाकर रोहित ने 93 गेंदों में 155 रन की यादगार पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल थे.

दाल बाटी चूरमा...

जब आखिरकार रोहित आउट हुए, तब तक दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिल चुका था. धीरे-धीरे स्टेडियम खाली होने लगा, लेकिन जाते-जाते भी फैंस ने एक नया नारा गूंजा दिया- 'दाल बाटी चूरमा, रोहित शर्मा सूरमा.' हिटमैन का यह जलवा यहीं खत्म नहीं होगा. शुक्रवार को एक और मुकाबला है और जयपुर एक बार फिर हाउसफुल होने को तैयार है.
 

